Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между членом фракции ОПЗЖ и нардепом от "Слуги народа".

Видео потасовки опубликовано в соцсетях, сообщают #Буквы.

Оппозиционные нардепы собрались вокруг главы комитета и начали требовать завершить заседание, когда между депутатами от оппозиционных фракций и депутатами от “Слуги народа” произошла потасовка.

Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от “Слуги народа” Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать “слугу народа”. В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.

Кива назвал “слуг народа” предателями народа и призвал украинцев прекратить “это безумие”.

“Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!”, “Рот закрой, женщина!”, “Предатели и Иуды!, “Не трогай меня руками с*ка” – кричал Кива.

После этого стороны продолжали кричать друг другу оскорбления, пока их не успокоил Шуфрич.

Во время потасовки лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко начала разбрасывать материалы законопроекта о земле, который лежал на столе главы комитета.

В результате председатель комитета Николай Сольский объявил перерыв в заседании комитета 15 минут и попросил разойтись.

Сейчас представители “ОПЗЖ” и “Батькивщины” заблокировали место председателя комитета.

Ранее сообщалось, что “Батькивщина” и ОПЗЖ требуют перенести заседание. Во время раздачи материалов, а именно таблицы с поправками к законопроекту о рынке земли, представители фракций “ОПЗЖ” и “Батькивщина” выразили позицию о нелегитимности соответствующего заседания и голосования, ведь в таблице у каждой правки указанные решения “принято” и “отклонено”, хотя голосования за соответствующие поправки еще не произошло.

Напомним, главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала профильный комитет рассмотрит все правки к документу. После этого проект закона отдадут на изучение народным избранникам, для этого у них будет десять дней. И после этого документ может появиться в повестке дня Верховной Рады.