Видео потасовки опубликовано в соцсетях, сообщают #Буквы.
Оппозиционные нардепы собрались вокруг главы комитета и начали требовать завершить заседание, когда между депутатами от оппозиционных фракций и депутатами от “Слуги народа” произошла потасовка.
Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от “Слуги народа” Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать “слугу народа”. В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.
Кива назвал “слуг народа” предателями народа и призвал украинцев прекратить “это безумие”.
“Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!”, “Рот закрой, женщина!”, “Предатели и Иуды!, “Не трогай меня руками с*ка” – кричал Кива.
После этого стороны продолжали кричать друг другу оскорбления, пока их не успокоил Шуфрич.
Во время потасовки лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко начала разбрасывать материалы законопроекта о земле, который лежал на столе главы комитета.
В результате председатель комитета Николай Сольский объявил перерыв в заседании комитета 15 минут и попросил разойтись.
Сейчас представители “ОПЗЖ” и “Батькивщины” заблокировали место председателя комитета.
Ранее сообщалось, что “Батькивщина” и ОПЗЖ требуют перенести заседание. Во время раздачи материалов, а именно таблицы с поправками к законопроекту о рынке земли, представители фракций “ОПЗЖ” и “Батькивщина” выразили позицию о нелегитимности соответствующего заседания и голосования, ведь в таблице у каждой правки указанные решения “принято” и “отклонено”, хотя голосования за соответствующие поправки еще не произошло.
Напомним, главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала профильный комитет рассмотрит все правки к документу. После этого проект закона отдадут на изучение народным избранникам, для этого у них будет десять дней. И после этого документ может появиться в повестке дня Верховной Рады.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
- В партии “Слуга народа” поддерживают проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине для иностранцев. Также будет существенно уменьшен порог концентрации земли в одних руках (с 200 тыс. га до 20 тыс. га).