Журналисты нашли протестующего, который во время захвата Капитолия ворвался в кабинет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

О своем разговоре с ним в Twitter рассказал репортер The New York Times Мэтью Розенберг.

Как сообщалось ранее, около 20:00 по Киеву сотни сторонников Дональда Трампа прорвались через кордон правоохранителей и попали в здание Капитолия, где в это время проходило заседание Конгресса по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента США.

Многочисленные кадры показывали, что протестующие повреждали имущество, разбрасывали вещи и документы и тому подобное.

В частности, Сеть облетели снимки мужчины, который позирует в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси:

Оказалось, что этого человека зовут Ричард “Биго” Барнетт. Ему 60, он из штата Арканзас.

Журналисты поймали его для разговора в то время, как он хвастался другим протестующим конвертом с именем Пелоси, который он взял в ее кабинете.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021

Барнетт утверждал, что вежливо постучал в дверь кабинета Пелоси, а потом зашел. Он заверил, что ничего не украл. “Я оставил четвертак на ее столе”, — сказал он.

Рассказывая о том, что он делал попав в кабинет, Барнетт сказал: “Я написал ей неприятную записку, поставил ноги на ее стол и почесал яйца”.

Here’s Mr. Barnett, who goes by “Bigo,” telling the story in his own words pic.twitter.com/oSyKiCDXgy — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.

Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендантский час.

Трамп поручил Национальной гвардии и другим федеральным службам защиты оказать помощь в реагировании на мятежников в Капитолии США. Около 00:00 7 января здание Капитолия освободили от протестующих.