О своем разговоре с ним в Twitter рассказал репортер The New York Times Мэтью Розенберг.

Как сообщалось ранее, около 20:00 по Киеву сотни сторонников Дональда Трампа прорвались через кордон правоохранителей и попали в здание Капитолия, где в это время проходило заседание Конгресса по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента США.

Многочисленные кадры показывали, что протестующие повреждали имущество, разбрасывали вещи и документы и тому подобное.

В частности, Сеть облетели снимки мужчины, который позирует в кабинете спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси:

Оказалось, что этого человека зовут Ричард “Биго” Барнетт. Ему 60, он из штата Арканзас.

Журналисты поймали его для разговора в то время, как он хвастался другим протестующим конвертом с именем Пелоси, который он взял в ее кабинете.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP

— Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021