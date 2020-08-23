Об этом Мухарский написал в Facebook.

По его словам практически весь украинский шоу-бизнес и политикум мыслит так, как Егорова.

“Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности.

Шесть лет я не могу нормально видеться с детьми, а последние два не вижу их вообще, потому что папа, по словам их матери, “кончений нацик, фашист, моральный урод, жалко алименщик (хотя оставил детям дом, квартиру, за эти годы заплатил около 3 млн гривен алиментов) … ага и так же – рагуль, а также суицидальный наркоман”.