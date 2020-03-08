Экс-премьер-министр Арсений Яценюк назвал ложью публикации СМИ, которые распространяют о нем в последнее время.

Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на его странице в Facebook.

“Путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. “Страна” и другие ресурсы пророссийской пропаганды – часть безобразного монстра, который шесть лет пытается влезть обратно в сознание украинцев”, – написал он.

Он подчеркнул, что сегодня ночью ресурс “Страна.юа”, а за ним и множество пророссийских интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и экспертов распространили о нем “статью с перечнем отборной геббельсовской лжи”: “Но это ложь не просто обо мне и против меня. Это о том, что путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. Дискредитировать Украину и украинцев. Сеять неверие в собственное государство. Не доверять и бояться”.

“Поэтому любое проявление национального возрождения будет вызывать реакции российской кисельовщины, а меньше попытки остановить сползание Украины в лапы России – визг и брызганье слюной наемных информационных киллеров”, – подчеркнул он.

Лидер НФ подчеркнул, что хорошо почувствовал это на себе: “Стоило мне согласиться на участие в эфирах общенациональных каналов, как немедленно появились лживые публикации против меня от таких “стран”.

Он напомнил, что в 2014 году правительство, которое он возглавлял, не позволило России “захватить Украину экономически, энергетически, вооруженно”: “Не дал это сделать тогда. И делать все, чтобы не позволить сейчас. Не позволим врать о себе”.

Яценюк опроверг информацию, опубликованную в материале, якобы он “предлагает свои услуги Зе-команде и зондирует возможность назначения на должность главы НБУ”: “Ответ: ложь!”

Он опроверг и тезис, что “осенью пытался пробиться в Правительство”.

Ложью он назвал и попытки переложить ответственность на Правительство за начало войны: “Именно Путин напал на суверенную независимую страну, прислал свои танки, боевиков и кадровых убийц, аннексировал Крым и развернул войну на Востоке Украины”.

Относительно тезиса “Страны” о якобы ответственности премьер-министра за падение курса гривны, он подчеркнул, что гривна и экономика упали из-за войны и разграбленной предыдущим правительством казну. Зато его Правительство остановило падение экономики, вызванное правлением Януковича и войной: “Мы избежали дефолта. И с минус 16% ВВП вытащили развитие экономики в плюсовых показателей уже в первом квартале 2016 года. Но также следует знать, что за курс национальной валюты несет ответственность независимый орган – Национальный банк Украины”, – подчеркнул Арсений Яценюк.

На упреки о якобы “замораживании зарплат и пенсий”, он ответил: “Несмотря на разграбленный Януковичем бюджет и развязанную Россией войну, которая требовала срочного увеличения расходов на армию, Правительство платило пенсии и зарплаты, а уже в 2015 году повысил минимальную заработную плату , зарплаты для бюджетников и все социальные выплаты. Так же в сверхсложных условиях мы вдвое снизили единый социальный взнос, чтобы работодатели подняли официальную зарплату своим рабочим. Поэтому на эти упреки российских пропагандистов мой ответ: ложь”.