В Украине должно быть сформировано широкое оппозиционное объединение, которое будет контролировать власть и не позволит изменить демократическую, европейскую повестку дня нашей страны.

Такое мнение выразил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности его глава, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.

Он отметил, что сегодня в Украине оппозиция “фрагментирована, необъединенная”, а поэтому – слабая.

Яценюк напомнил, как в 2012 году была создана “Объединенная оппозиция”, которая после парламентских выборов в том же году стала крупнейшей оппозиционной фракцией Верховной Рады.

Бывший премьер считает, что под одного лидера никто объединяться не будет.

“Придет время для оппозиции понять, что под одного лидера никто объединяться не будет. Закрытое акционерное общество с председателем правления не состоится”, – подчеркнул политик.

“Если мы действительно руководствуемся ценностями украинского европейского государства и борьбы “за завтра” Украины, то на таких ценностях должно быть широкое оппозиционное объединение, которое, с одной стороны, контролирует власть, а с другой – не дает возможности изменить повестку дня Украины и внешнеполитическую, и внутриполитическую. Демократической европейской Украины, которая должна идти по пути правильных рыночных эффективных экономических реформ и сильной и здоровой демократии”, – добавил Яценюк.

Он также выразил мнение, что монобольшинство (партия “Слуга народа”) рано или поздно “приведет к досрочным парламентским выборам”, но не в этом году. В 2020-м же году главный вызов, по словам Яценюка, – это местные выборы.

СПРАВКА. В марте 2012 года “Батькивщина”, партия “Реформы и порядок” и Народный рух Украины объявили, что выдвинут единый партийный список на парламентских выборах 2012 года. В апреле руководитель партии “Фронт змин” Арсений Яценюк также объявил о присоединении.

В результате в “Объединенную оппозицию “Батькивщина” вошли партии “Реформы и порядок”, Народный рух Украины, “Фронт змин”, “За Украину!”, “Народная самооборона”, “Гражданская позиция” и другие. Список возглавил Яценюк, поскольку Тимошенко находилась в тюрьме.

В результате “Объединенная оппозиция” получила 62 места в Парламенте (25,55 % голосов) по пропорциональной системе и еще 39 из мажоритарных округов. Всего 101 место (22,67 %) из 450.