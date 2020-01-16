Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что государство начало обогащать уран в объемах больших, чем до подписания ядерной сделки в 2015 года.

Об этом сообщает агентство Reurets.

Как сообщалось ранее, 5 января Иран объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. В рамках соглашения Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

Во время телевизионного выступления 16 января иранский лидер Хасан Рухани заявил, что теперь государство наращивает объемы обогащенного урана и теперь они выше, чем те, что были до подписания ядерной сделки.

“Мы обогащаем больше урана до того, как сделка была достигнута”, — сказал Рухани.

Также он отметил, что против Ирана были введены новые санкции, однако это не ослабило государство.

“Давление на Иран возросло, но мы продолжаем прогрессировать”, — добавил иранский лидер.