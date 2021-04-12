#Букви розповідають про цю історію в деталях.
Матеріал, про який йдеться, був опублікований на сайті “24 каналу” ввечері понеділка. У статті із заголовком “Порошенко не соромився фотографуватися з кримінальним авторитетом, — Гнап” посилалися на матеріали з програми журналіста Дмитра Гнапа “Право на правду”.
У програмі йшлося про нібито зв’язки Порошенка із таким собі Олександром Петровським (від народження Налекрешвілі, прізвисько “Нарік”) — президентом благодійного фонду “Солідарність”.
Розповідаючи про останнього Гнап акцентував на нібито кримінальному минулому бізнесмена та мецената, а також на його активній участі у діяльності Української православної церкви, Православної церкви України.
Спершу матеріал ілюструвало селфі Петра Порошенка із чоловіком з бородою та вусами у сонцезахисних окулярах. Відповідно до підпису, фото взято з “архіву Петровського”.
Що не так з ілюстрацією матеріалу?
Однак доволі швидко з’ясувалося, що на фото зовсім інша людина — журналіст “АрміяInform”, ексспівробітник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, військовий (72 ОМБр ім. Чорних Запорожців) Сергій Місюра.
Звернув на цю помилку увагу і сам Місюра. Він вимагав вибачень.
“Розібравсь. Моє селфі з Порошенко почали носити по інтернетам з легкої руки журналістки Тані Пасічник та головного редактора сайту 24 каналу (тут міг би бути накид на власника Садового, але я не журналіст такого рівня, тому не буду “ліпити” мера Львова до такого накиду його журналістів) Ольги Консевич. […] Все через відео Гнапа, який знову вирішив накинути на Порошенка, але він в сюжеті не використав моє фото. Все це зробили два журналісти з сайту “24 каналу”, — написав він.
Після прикрого інциденту журналісти вибачилися перед Місюрою. Консевич — в індивідуальному порядку, Пасічник — публічною заявою на сайті.
Що не так із самим матеріалом?
Сам матеріал Гнапа про “кримінального авторитета”, який цитував сайт “24 каналу”, стосувався іншого фото. Його у 2018 році опублікував на своїй сторінці в Facebook головред “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.
Фото, як зазначив Бутусов, було зроблено під час молебну за участі Порошенка у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України на Дніпровщині, який провів митрополит Епіфаній.
Бутусов, посилаючись на заяву Юрія Луценка від 2011 року (на той момент — ексочільника МВС в уряді Юлії Тимошенко), написав, що поруч із Порошенком — Петровський та його партнер.
Попри те, що Бутусов цитував Луценка, позов щодо захисту честі, гідності, ділової репутації отримав саме він.
Вже у березні 2019 році Бабушкінський районний суд Дніпра визнав інформацію в дописі Бутусова такою, що не відповідає дійсності та порушує права згаданих осіб на повагу до їхньої честі, гідності та ділової репутації, та постановив стягнути з нього 357 тисяч гривень.
Крім цього, журналіст мав видалити допис і опублікувати спростування таких фрагментів свого допису:
- “авторитет”, “правая рука криминального авторитета “Нарика” по кличке Эмиль”;
- “известный в определенных кругах под именем “Нарик”, лидер организованный преступной группировки”;
- “криминальный авторитет “Нарик”.
Журналіст не вважає це рішення справедливим і оскаржував його в апеляційному суді. Дніпровський апеляційний суд тільки зменшив суму компенсацій, але суть рішення суду першої інстанції залишив без змін. Тепер Бутусов оскаржує рішення суду у Верховному суді.
Примітно і те, що матеріал такого змісту вийшов на сайте “24 каналу”. В документі щодо структури власності телеканалу, опублікованому на сайті, зазначено, що він входить до медіахолдингу ПрАТ “Телерадіокомпанія Люкс”, власницею якого є Катерина Кіт-Садова, мистецтвознавиця та дружина мера Львова Андрія Садового.
За даними з відкритих реєстрів, значних змін у структурі власності ПрАТ “ТРК Люкс” за останні місяці не відбувалося. Однак торік народний депутат Гео Лерос, виключений з фракції “Слуги народу” після скандалу довкола так званих “плівок Єрмака”, заявляв, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак цікавиться можливістю придбати цей телеканал.
“Я учора анонсував випуск програми “Перехресний допит” за моєю участю, який мав вийти сьогодні о 20:00 на “24 каналі”, але… Зараз показують випуск з улюбленцем Єрмака — Віктором Ляшко, кажуть, що мене раптово перенесли. У мене є інсайдерська інформація, що Єрмак намагається купити “24 канал”, я чув про це ще три тижні тому. Розуміючи, що випуск зі мною можуть зняти з ефіру, я вночі написав пост, щоб це не відбулось”, — писав Лерос у липні 2020 року.
- Раніше “Європейська Солідарність” заявляла, що Офіс президента Володимира Зеленського готує черговий фейковий вкид про п’ятого президента і лідера “ЄС” Петра Порошенка.