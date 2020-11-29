Избранный президент США Джо Байден будет направлять усилия на то, чтобы отменить репрессивные законодательные инициативы Дональда Трампа в отношении мигрантов.

Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на заявления избранного президента и его команды по передаче власти.

За четыре года на посту президента США Дональда Трамп выдал более 400 исполнительных документов по иммиграции. Джо Байден не поддерживает позиции предшественника и планирует отменить немало инициированных им изменений.

Инициативы

Байден заявил, что в первую очередь отменит так называемый “мусульманский бан”. Речь идет об указе Трампа о “Защите нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты”, который касался преимущественно граждан ряда мусульманских стран и ограничивал для них въезд в страну. Отменить указ Байден планирует через исполнительную власть.

Также демократ планирует направить в Конгресс закон, который позволит 11 млн иммигрантов, не имеющих документов, получить гражданство в США.

Кроме того, ожидается, что Байден будет использовать меры для поддержки политики DACA (Отложенные действия по прибытии детей), законность которой сейчас оспаривается в судах. Эта политика в отношении мигрантов, введенная во времена Барака Обамы, позволяет некоторых лицам, находящимся в США незаконно, получить 2 года отсрочки депортации и разрешение на работу, если они попали в страну будучи детьми.

Байден планирует также остановить депортацию в первые 100 дней своего срока и прекратить строительство пограничной стены, а также создать целевую группу, которая занималась бы вопросом воссоединения семей иммигрантов.

Демократ также обещал положить конец политике Трампа “оставайтесь в Мексике”, согласно которой иностранцы, хотевшие въехать из Мексики в США (незаконно или без надлежащих документов) ища убежища, на время иммиграционного рассмотрения принудительно возвращались обратно.

Перспективы и риски

По мнению журналистов издания, Байдену будет сложно продвигать отмену введенных Трампом политик, поскольку к его инициативам будут относиться более критично, чем тогда, когда он был вице-президентом.

К тому же скорая отмена строгой пограничной политики Трампа может привести к всплеску мигрантов на границе уже летом. К этому США не готовы, поскольку республиканец сократил количество легальных беженцев на 80% за 4 года у власти.

Что касается инициатив Байдена по восстановлению политики DACA, это, вероятно, будет трудным вопросом для Конгресса, ведь республиканцы поддерживали строгую политику Трампа. Тем более, что судебные разбирательства по поводу законности такой политики продолжаются в штате Техас.