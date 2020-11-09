Американский народ заслуживает немедленной и профессиональной реакции на кризис в сфере здравоохранения и экономики, вызванный вспышкой коронавируса (COVID-19). Избранный президент Байден и избранный вице-президент Камалла Харрис разработали план из семи пунктов по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Build Back Better.

В администрации Байдена-Харрис уверяют, что всегда будут: слушать науку и привлекать специалистов из сферы общественного здравоохранения.

Итак, семь пунктов:

Доступ всех американцев к регулярному, надежному и бесплатному тестированию.

Удвоение количества мест для проведения тестирования.

Инвестиции в тесты нового поколения, включая домашние тесты и мгновенные тесты.

Создание органа, который будет заниматься тестированием, как Совет по военному производству Рузвельта. “Именно так мы производили танки, самолеты, униформу и расходные материалы в рекордно короткие сроки, и именно так мы будем производить и распространять десятки миллионов тестов”, – отмечается в плане.

Создание Корпуса рабочих мест в общественном здравоохранении США для мобилизации не менее 100 000 американцев по всей стране для применения культурно грамотных подходов к отслеживанию контактов и защите групп риска.

Решение проблемы со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) раз и навсегда.

Избранный президент Джо Байден берет на себя ответственность и снабжает штаты, города, общины и территории необходимыми им материалами.

В полной мере использовать закон об оборонном производстве для наращивания производства масок, защитных экранов и других средств индивидуальной защиты, чтобы национальные поставки средств индивидуальной защиты превышали спрос, а склады были заполнены.

Создание на будущее гибких производственных мощностей, чтобы гарантировать, что США не будут зависимы от других стран в условиях кризиса.

Предоставлять четкие, последовательные, основанные на фактических данных рекомендации о том, как общинам преодолевать эпидемию, а также ресурсы для школ, малых предприятий и семей.

Социальное дистанцирование. Байден даст указание CDC предоставить конкретные основанные на фактах рекомендации о том, как снизить распространение вируса в сообществе, в том числе, когда открывать или закрывать определенные предприятия, заведения; когда открывать или закрывать школы и какие шаги нужно предпринять, чтобы сделать учебные классы и помещения безопасными.

Создать возобновляемый фонд для правительств штатов и местных органов власти, чтобы помочь предотвратить дефицит бюджета, который может привести к резкому сокращению штата учителей и служб экстренного реагирования.

Призвать Конгресс принять пакет мер экстренной помощи, чтобы обеспечить школы дополнительными ресурсами, необходимыми для эффективной адаптации к COVID-19.

Предоставьте “пакет перезапуска”, который поможет малым предприятиям покрыть расходы на такие вещи, как оргстекло и СИЗ.

Эффективное и справедливое распределение лекарств и вакцин.

Инвестиции 25 миллиардов долларов в план по производству вакцины. Вакцина будет бесплатно доставлена ​​каждому американцу.

Политика не должна играть роли в определении безопасности и эффективности любой вакцины. Возложить на ученых ответственность за все решения по безопасности и эффективности вакцины; публично публиковать клинические данные по любой вакцине, одобренной FDA; и уполномочить профессиональных сотрудников написать письменный отчет для публичного рассмотрения и разрешить им выступать перед Конгрессом без цензуры.

Все в Америке, а не только богатые и имеющие хорошие связи, получат защиту и заботу, которых они заслуживают, и чтобы цены на лекарства и методы лечения не завышались.

Защита пожилых американцев и других людей из группы повышенного риска.

Избранный президент Байден понимает, что пожилые американцы и другие люди из группы повышенного риска наиболее уязвимы для COVID-19.

По предложению избранного вице-президента Харрис создать Целевую группу по борьбе с расовым и этническим неравенством по COVID-19 для предоставления рекомендаций в сфере общественного здравоохранения и экономических ответных мер. По окончании кризиса в области здравоохранения он будет преобразован в постоянную Целевую группу по инфекционным заболеваниям и расовым различиям.

Создать общенациональную панель мониторинга пандемии, которую американцы могут проверять в режиме реального времени.

Расширение защитных мер для прогнозирования, предотвращения и снижения угроз пандемии, в том числе исходящих из Китая.

Восстановление управления совета национальной безопасности Белого дома по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите, первоначально созданное администрацией Обамы-Байдена.

Восстановление отношений со Всемирной организацией здравоохранения.

Повторно запустить и усилить программу отслеживания патогенов Агентства США по международному развитию – под названием PREDICT.

Расширить штат сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы “были глаза и уши”, включая восстановление офиса в Пекине.

Реализация политики относительно ношения масок.

Эксперты сходятся во мнении, что десятки тысяч жизней можно спасти, если американцы наденут маски. Избранный президент Байден будет продолжать призывать, что:

каждый американец должен носить маску, когда находится рядом с людьми вне дома.

каждый губернатор должен сделать это обязательным в своем штате.

“Как только нам удастся преодолеть эту пандемию, мы должны гарантировать, что миллионы американцев, страдающих от долгосрочных побочных эффектов COVID, не столкнутся с более высокими страховыми взносами или отказом в медицинском страховании. Администрация Байдена-Харрис будет работать над снижением затрат на здравоохранение и расширением доступа к качественному и доступному медицинскому обслуживанию с помощью государственного варианта, аналогичного Medicare”, – говорится в программе.