В марте прошел ровно год, как украинскому бизнесу пришлось приспосабливаться к новой реальности: работе в условиях эпидемии коронавируса и карантина.

Аналитики компании YouControl проанализировали, какие изменения произошли за год в бизнес-сегменте, повлияла ли эпидемия на открытие или закрытие компаний и в каких секторах.

Исследование, в частности, базируется на данных Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований лиц.

Ситуация с предприятиями

По данным YouControl, в 2020 году в Украине открылось почти 54 тыс. новых юридических лиц (предприятий). И это на 20% меньше, чем в докризисном 2019 году (тогда начали работу более 67,5 тыс. предприятий).

Более 15,5 тыс. открытых в 2020 году предприятий указали местом регистрации Киев. В Днепропетровской, Одесской, Львовской, Харьковской и Киевской областях в общем открыли почти 18 тысяч юридических лиц. Меньше всего открыли предприятий в Луганской области – менее полусотни.

Самой популярной сферой деятельности новых предприятий оказалось комплексное обслуживание объектов – ЖЭКов, ОСМД (Объединений совладельцев многоквартирного дома) и так далее. Таких предприятий в Украине за год появилось почти 3,5 тысячи.

В YouControl отмечают, что после реформы сферы жилищно-коммунальных услуг в 2016 году количество таких предприятий ежегодно увеличивается.

На втором месте по распространенности – неспециализированная оптовая торговля (более 3,2 тыс. юрлиц).

По данным YouControl, за год “коронакризиса” закрылось “значительно меньше” юридических лиц, “чем можно было ожидать”.

Так, за год прекратили существование чуть больше 10 тысяч юрлиц. Это на треть меньше, чем в 2019 году (тогда было более 15 тысяч). Больше всего юрлиц закрыли в Киеве (почти пятую часть от общего количества).

В исследовании указано, что больше всего предприятий закрылось в июне и марте, остальные месяцы показали примерно одинаковые показатели закрытия. Отмечается, что “июньский пик, скорее всего, является следствием локдауна”, поскольку “не все предприятия смогли это выдержать”.

Физлица-предприниматели

Что касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП), то там динамика несколько иная.

В 2020 году начали свою работу более 247,5 тыс. ФЛП. Это почти на 5% меньше, чем в 2019 году. Падение количества зарегистрированных ФЛП в 2020-м исследователи связывают в том числе и с карантинными ограничениями.

Наибольшее количество ФЛП в течение 2020 года зарегистрировали в Киеве, наименьшее – в Луганской и Кировоградской областях.

Больше всего ФЛП (более 31 тыс.) зарегистрировали в феврале. А в апреле, первом месяце после введения карантина, был зафиксирован самый большой спад за 4 года: зарегистрировали только 8549 новых ФЛП.

Впоследствии уже не наблюдалось такого значительного спада, и до конца 2020 года ежемесячно регистрировалось около 15-20 тысяч новых предпринимателей.

“Значительный вес во время локдауна набрали так называемые сервисы доставки, которые часто оформляют своих курьеров как ФЛП по предоставлению других услуг. Активизировались сервисы по доставке продуктов, где контрагентами выступают розничные торговые точки”, – говорится в исследовании.

В 2020 году закрылось на 16% больше ФЛП, чем в 2019-м (232 тыс. против 199,8 тыс.). Из них более чем десятая часть прекратили свою деятельность в Киеве.

Больше всего предпринимателей свернули свою деятельность в декабре – почти 26,7 тыс. А на втором месте – июль с более чем 23 тыс. ликвидированных ФЛП.

“В значительной степени на сокращение количества физлиц-предпринимателей повлияли законодательные факторы. Например, прогнозируемое правительством внедрение обязательного применения РРО всеми ФЛП с 1 января 2021 года… Важную роль сыграла и налоговая нагрузка… В то же время сложно говорить, какое количество ФЛП было прекращено именно из-за коронавирусных ограничений. На статистику скорее повлиял комплекс факторов, и карантин – лишь один из них”, – говорится в исследовании.

В YouControl отмечают, что “говорить о кризисе среди малого предпринимательства пока рано”, поскольку по состоянию на начало 2021 года в Украине были активными более 1,9 млн ФЛП.