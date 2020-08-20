Учебные заведения должны разработать и иметь в своем арсенале четыре модели работы заведения во время карантина.

Об этом заявила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, сообщает КГГА.

“Одного универсального решения для всех учреждений образования – садов, школ, учреждений профессионального, внешкольного или высшего образования – не существует. Каждое учреждение должно выработать свои четыре модели работы и разделить их по уровням эпидемической опасности. Подбирать форму организации учебы нужно индивидуально, при этом учитывая различные показатели: от проектной мощности учебного заведения до уровня коллективного здоровья участников образовательного процесса”, – рассказала Фиданян.

По ее словам, в сентябре всем педагогам и родителям необходимо объединиться для недопущения появления и распространения болезни. Поскольку большинство школьников и студентов не собирались вместе больше пяти месяцев, будет трудно сдержать их от близкого контакта. В это время крайне важным становится вопрос соблюдения правил гигиены и противоэпидемических мер.

В КГГА отметили, что в Киеве учреждения образования кардинально отличаются друг от друга, как по архитектурным особенностям, так и по количеству участников образовательного процесса. Например, в столице 2 одногрупповых сада, 11 – двугрупповых и 8 – трехгрупповых. Каждый пятый сад – шестигрупповой. В то же время 45% садов – мощностью от 10 до 16 групп.

Каждая третья школа в столице имеет мощность менее 500 учащихся, а каждая пятая – более 1 тыс. учащихся. Но даже при одинаковой мощности учреждений реальная наполняемость их существенно отличается. Так, в городе есть две школы проектной мощностью 1 080 учащихся, однако в одной учится всего 350 детей, а в другой – 2 445.

Почти 80 тысяч детей посещают занятия во внешкольных учреждениях города.

11 учреждений профессионального образования (практически каждое второе) имеют общежития, где проживают студенты и преподаватели.