Сегодня в соцсетях прокатилась новая волна мемов с дедом Гарольдом скрывающим боль. На этот раз он оказался в команде кандидата в мэры Киева, шоумена Сергея Притулы из "Голоса".

Интернет-пользователи заметили, что на сайте Притулы в разделе “Как можно помочь команде” на одном из фото изображен всем известный герой мемов — дед Гарольд с улыбкой и полными боли глазами.

Конечно, венгр Арата Андраш, изображенный на фото, ставших мемами, вряд ли бы записался в команду Притулы. Или хотя бы знает что-то о партии.

Пресс-служба “Голоса” убеждала, что все это — просто шутка и проверка на “знание мемов”. Но веб-программист #Букв объяснил, что Гарольд попал в команду по элементарной невнимательности администраторов и разработчиков сайта. Подтверждает это и то, что к вечеру дед Гарольд исчез из команды Сергея Притулы. Так же таинственно, как и появился.

Впрочем, в соцсетях “Гарольд в Голосе” стал вирусным и вдохновил пользователей на волну остроумных шуток и мемов, бережно собранных для вас #Буквами.

Некоторых пользователей выбор члена команды возмутил. Ведь Гарольд, вернее, Андраш, не только посещал Россию, но и является лицом одного из российских ТРЦ. К тому же снимался в ролике с российскими звездами.

Как говорится: “Люди добрые, проснитесь!”

Другие же показывали, что дед Гарольд неплохо вписался в команду. Но все равно кажется, что он будто что-то такое знает…

Некоторые высказывали предложения относительно того, кем еще команду можно было бы дополнить:

А кого-то Гарольд вдохновил настолько, что его даже начали себе ставить на аватарки:

Кажется, Гарольд по популярности уже может конкурировать с Сергеем Притулой. Или нет?

И в предвыборную кампанию он вписался. Но в каком районе Киева живет человек с такими печальными глазами?

И хотя Гарольд пробыл в команде Притулы крайне недолго, в сердцах пользователей он останется навсегда…

Пускай и не всех.