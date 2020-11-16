Каждый из нас пытается снизить расходы различными способами: ограничив себя в развлечениях, покупке бытовой техники, отказавшись от всевозможных деликатесов или роскоши в виде собственного транспорта.

Экономить сейчас не только полезно, но и модно. Девушки об этом знают и стараются меньше тратить денег на косметику и уходовые средства. Одни заменяют их приготовленными в домашних условиях из подручных ингредиентов, другие просто покупают недорогие товары. Но хочется еще и времени на процедуры уделять меньше. О маленьких хитростях, способных помочь добиться желаемого, мы и расскажем в нашей статье.

Очищение

О волосах заботятся и мужчины, и женщины, поэтому всем известно, что это не дешевое удовольствие. Покупая сухой шампунь можно немного сократить расходы. Он является прекрасной альтернативой обычному, ведь нанесение занимает 10-30 секунд, вместо среднестатистических 40 минут, потраченных на мытье и укладку. Один флакончик экономит воду, электроэнергию во время использования фена и ваше драгоценное время, которое можно потратить на сон (его всегда так не хватает по утрам) или посвятить семье. Тем более, на рынке представлены сухие шампуни с разными свойствами – с ними вы очистите пряди вдвое быстрее.

Восстановление

Еще один секрет сохранения семейного бюджета – средства для реконструкции волос, их лечения и защиты от внешних факторов. Качественный уход поможет не тратиться на походы в салон красоты для проведения дорогостоящих процедур. В настоящее время бьюти-индустрия не стоит на месте и обогащает косметику тем, что используют парикмахеры (экстракты растений, витамины, керамиды, кератин, различные масла и т.д.).

Уход

Кстати, о маслах. Хотя многие девушки предпочитают многокомпонентные сыворотки для волос с расширенным спектром действия, есть и те, кто пользуется однокомпонентной продукцией. Например, репейным, миндальным, кокосовым, касторовым и аргановым маслом. Они отлично питают стержень локонов, укрепляя его структуру и улучшая общее состояние. А еще подготавливают пряди к укладке, обеспечивают блеск и здоровый вид прически. Также на их основе полезно делать маски и обертывания, что, в свою очередь, сохраняет немалую сумму денег.

По такому же принципу можно ухаживать за кожным покровом. Если ваш спутник – дерматокосметика, то вы сможете не тратиться на дорогостоящие препараты, заменив их на натуральные ингредиенты для ухода.

Надеемся, наши советы уберегут ваш кошелек от лишних трат. Главное – экономия должна быть разумной, поэтому не забудьте поставить напоминание на последнюю пятницу ноября.

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