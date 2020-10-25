#Буквы рассказывают, кто уже проголосовал.

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на избирательном участке в Киеве по месту регистрации. На избирательный участок в Львовском профессиональном колледже спорта он пришел с женой и дочерью.

По его словам, эти выборы – историческая дата для Украины, потому что они “проходят на новой административно-территориальной основе, что позволяет Украине двигаться дальше: развивать инфраструктуру, улучшать государственные услуги, делать страну комфортной для людей”.

Фото: Денис Шмыгаль

Спикер Рады Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков проголосовал на на участке, который находится на улице Тургеневской, 71 в Киеве. Однако не участвовал в инициированном президентом опросе.

Фото: Верховная Рада

Чета Зеленских

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на избирательный участок вместе со своей женой Еленой. Также они приняли участие во всеукраинском опросе, который инициировал сам Зеленский.

Фото: #Буквы

Володимир Зеленський на місцевих виборах 25 жовтня

Фото: #Буквы

Журналисты имели возможность задать несколько вопросов президенту, например об изменении имиджа, на что Зеленский ответил: “Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще… Я тот, кто я есть, я – Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал. И именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины. Что касается рейтингов, я еще раз вам хочу сказать – увидим все цифры”.

Он хотел продолжить отвечать, но в этот момент журналисты попытались поставить другие вопросы, перебивая Зеленского.

Фото: #Буквы

В ситуацию вмешалась пресс-секретарь Юлия Мендель.

Мэр Киева Виталий Кличко

Глава Киева заявил, что не будет голосовать на выборах. Причина тому – коронавирус, которым он недавно заболел.

Митрополит ПЦУ Епифаний

Пришел проголосовать и глава Православной церкви Украины – митрополит Епифаний.

“Благодарим Господа и нашим защитникам Родины, что мы можем беспрепятственно, свободно и с надеждой в сердце делать свой выбор. Такой возможности не имели миллионы украинский, которые веками боролись за независимость для нашего государства. Лишенные права свободного голоса и наши соотечественники на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Поэтому ценя то, что имеем, делаем свой выбор с любовью к Украине”, – отметил митрополит.

Кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула

Сергей Притула вместе с женой Екатериной проголосовали на одном из избирательных участков столицы.

Сергей Притула выразил сожаление, что действующий мэр заболел COVID-19: “Я желаю ему скорейшего выздоровления. И увидимся во втором туре”.

Чета Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко вместе с женой Мариной, которая является кандидатом в депутаты Киевского городского совета, уже проголосовали на местных выборах.

Подружжя Порошенків проголосувало на місцевих виборах Подружжя Порошенків проголосувало на місцевих виборах

Подружжя Порошенків проголосувало на місцевих виборах

Председатель ВОО “Солидарная Молодежь” Динара Хабиббулаева

Глава “молодежки” “Европейской Солидарности” Динара Хабиббулаева не смогла проголосовать на выборах.

“Изменив место голосования и получив сообщение об изменении на участке меня в списках не нашли. Ошибка говорят. Проголосуйте сегодня обязательно, мы должны показать европейскую ответственность! Мой голос пропал – ваш не должен!”

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук

Евгения Кравчук проголосовала на выборах, приняла участие в опросе от Зеленского и двух экзит-полах.

Председатель Минкульта Александр Ткаченко

Александр Ткаченко также проголосовал на своем участке в Киеве.

“Надеюсь, что местные общины получат достойных представителей во власти”, – отметил он.

Олег Ляшко

“Выполнил гражданский долг”, – написал в соцсети председатель Радикальной партии Олег Ляшко.