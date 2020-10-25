В Украине продолжаются местные выборы. На участках с самого утра уже проголосовали премьер Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. А вот мэр Киева Виталий Кличко не сможет проголосовать, ведь у него недавно подтвердился COVID-19.

#Буквы рассказывают, кто уже проголосовал.

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на избирательном участке в Киеве по месту регистрации. На избирательный участок в Львовском профессиональном колледже спорта он пришел с женой и дочерью.

По его словам, эти выборы – историческая дата для Украины, потому что они “проходят на новой административно-территориальной основе, что позволяет Украине двигаться дальше: развивать инфраструктуру, улучшать государственные услуги, делать страну комфортной для людей”.

Фото: Денис Шмыгаль

Спикер Рады Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков проголосовал на на участке, который находится на улице Тургеневской, 71 в Киеве. Однако не участвовал в инициированном президентом опросе.

Чета Зеленских

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на избирательный участок вместе со своей женой Еленой. Также они приняли участие во всеукраинском опросе, который инициировал сам Зеленский.

Фото: #Буквы

Журналисты имели возможность задать несколько вопросов президенту, например об изменении имиджа, на что Зеленский ответил: “Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще… Я тот, кто я есть, я – Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал. И именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины. Что касается рейтингов, я еще раз вам хочу сказать – увидим все цифры”.

Он хотел продолжить отвечать, но в этот момент журналисты попытались поставить другие вопросы, перебивая Зеленского.

В ситуацию вмешалась пресс-секретарь Юлия Мендель.

Мэр Киева Виталий Кличко

Глава Киева заявил, что не будет голосовать на выборах. Причина тому – коронавирус, которым он недавно заболел.

Митрополит ПЦУ Епифаний

Пришел проголосовать и глава Православной церкви Украины – митрополит Епифаний.

“Благодарим Господа и нашим защитникам Родины, что мы можем беспрепятственно, свободно и с надеждой в сердце делать свой выбор. Такой возможности не имели миллионы украинский, которые веками боролись за независимость для нашего государства. Лишенные права свободного голоса и наши соотечественники на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Поэтому ценя то, что имеем, делаем свой выбор с любовью к Украине”, – отметил митрополит.

Кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула

Сергей Притула вместе с женой Екатериной проголосовали на одном из избирательных участков столицы.

Сергей Притула выразил сожаление, что действующий мэр заболел COVID-19: “Я желаю ему скорейшего выздоровления. И увидимся во втором туре”.

Чета Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко вместе с женой Мариной, которая является кандидатом в депутаты Киевского городского совета, уже проголосовали на местных выборах.

Председатель ВОО “Солидарная Молодежь” Динара Хабиббулаева

Глава “молодежки” “Европейской Солидарности” Динара Хабиббулаева не смогла проголосовать на выборах.

“Изменив место голосования и получив сообщение об изменении на участке меня в списках не нашли. Ошибка говорят. Проголосуйте сегодня обязательно, мы должны показать европейскую ответственность! Мой голос пропал – ваш не должен!”

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук

Евгения Кравчук проголосовала на выборах, приняла участие в опросе от Зеленского и двух экзит-полах.

Председатель Минкульта Александр Ткаченко

Александр Ткаченко также проголосовал на своем участке в Киеве.

“Надеюсь, что местные общины получат достойных представителей во власти”, – отметил он.

Олег Ляшко

“Выполнил гражданский долг”, – написал в соцсети председатель Радикальной партии Олег Ляшко.