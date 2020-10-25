#Буквы рассказывают, кто уже проголосовал.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на избирательном участке в Киеве по месту регистрации. На избирательный участок в Львовском профессиональном колледже спорта он пришел с женой и дочерью.
По его словам, эти выборы – историческая дата для Украины, потому что они “проходят на новой административно-территориальной основе, что позволяет Украине двигаться дальше: развивать инфраструктуру, улучшать государственные услуги, делать страну комфортной для людей”.
Фото: Денис Шмыгаль
Спикер Рады Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков проголосовал на на участке, который находится на улице Тургеневской, 71 в Киеве. Однако не участвовал в инициированном президентом опросе.
Чета Зеленских
Президент Украины Владимир Зеленский пришел на избирательный участок вместе со своей женой Еленой. Также они приняли участие во всеукраинском опросе, который инициировал сам Зеленский.
Фото: #Буквы
Журналисты имели возможность задать несколько вопросов президенту, например об изменении имиджа, на что Зеленский ответил: “Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще… Я тот, кто я есть, я – Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал. И именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины. Что касается рейтингов, я еще раз вам хочу сказать – увидим все цифры”.
Он хотел продолжить отвечать, но в этот момент журналисты попытались поставить другие вопросы, перебивая Зеленского.
В ситуацию вмешалась пресс-секретарь Юлия Мендель.
Мэр Киева Виталий Кличко
Глава Киева заявил, что не будет голосовать на выборах. Причина тому – коронавирус, которым он недавно заболел.
Митрополит ПЦУ Епифаний
Пришел проголосовать и глава Православной церкви Украины – митрополит Епифаний.
“Благодарим Господа и нашим защитникам Родины, что мы можем беспрепятственно, свободно и с надеждой в сердце делать свой выбор. Такой возможности не имели миллионы украинский, которые веками боролись за независимость для нашего государства. Лишенные права свободного голоса и наши соотечественники на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Поэтому ценя то, что имеем, делаем свой выбор с любовью к Украине”, – отметил митрополит.
Кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула
Сергей Притула вместе с женой Екатериной проголосовали на одном из избирательных участков столицы.
Сергей Притула выразил сожаление, что действующий мэр заболел COVID-19: “Я желаю ему скорейшего выздоровления. И увидимся во втором туре”.
Чета Порошенко
Пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко вместе с женой Мариной, которая является кандидатом в депутаты Киевского городского совета, уже проголосовали на местных выборах.
Председатель ВОО “Солидарная Молодежь” Динара Хабиббулаева
Глава “молодежки” “Европейской Солидарности” Динара Хабиббулаева не смогла проголосовать на выборах.
“Изменив место голосования и получив сообщение об изменении на участке меня в списках не нашли. Ошибка говорят. Проголосуйте сегодня обязательно, мы должны показать европейскую ответственность! Мой голос пропал – ваш не должен!”
Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук
Евгения Кравчук проголосовала на выборах, приняла участие в опросе от Зеленского и двух экзит-полах.
Председатель Минкульта Александр Ткаченко
Александр Ткаченко также проголосовал на своем участке в Киеве.
“Надеюсь, что местные общины получат достойных представителей во власти”, – отметил он.
Олег Ляшко
“Выполнил гражданский долг”, – написал в соцсети председатель Радикальной партии Олег Ляшко.
- #Буквы следят за тем, как проходят выборы в Украине.