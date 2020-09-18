За тем, как проходит подготовка, наблюдали #Буквы.
Как известно, обычно Рош ха-Шана приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября.
Так повелось, что на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
Накануне праздника в городе была усилена охрана. Для обеспечения общественного порядка и безопасности Нацполиция привлекла более 560 правоохранителей из 20 областей Украины. По городу можно встретить множество правоохранителей и полицейские машины.
Также в Умани с 15 по 21 сентября усилен карантин из-за паломничества хасидов.
Закрытые из-за СOVID-19 границы заставили паломников обращаться к мировому сообществу, в частности, к президенту США Дональду Трампу. Поэтому по городу можно встретить и многочисленные плакаты с изображением американского лидера.
- Ранее сообщалось, что паломники-хасиды, которые застряли на границе Украины с Беларусью, одели вышиванки и шаровары и спели гимн Украины.
- 18 сентября паломники-хасиды покинули территорию на украинско-белорусской границе вблизи пункта пропуска “Новые Яриловичи” (Черниговская область), где они находились с начала недели в надежде попасть в Украину.