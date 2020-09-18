В городе Умань продолжается подготовка к Рош ха-Шана — празднику начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм.

За тем, как проходит подготовка, наблюдали #Буквы.

Как известно, обычно Рош ха-Шана приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября.

Так повелось, что на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.

Накануне праздника в городе была усилена охрана. Для обеспечения общественного порядка и безопасности Нацполиция привлекла более 560 правоохранителей из 20 областей Украины. По городу можно встретить множество правоохранителей и полицейские машины.

Также в Умани с 15 по 21 сентября усилен карантин из-за паломничества хасидов.

Закрытые из-за СOVID-19 границы заставили паломников обращаться к мировому сообществу, в частности, к президенту США Дональду Трампу. Поэтому по городу можно встретить и многочисленные плакаты с изображением американского лидера.