Соответствующую переписку нардепа снял журналист Андрей Дзиндзя.

Журналист зафиксировал переписку Качуры с контактом “Никита ТГ Подписчики”. Суть разговора собеседников сводится к плану по накрутке подписчиков в Telegram. Вероятно, речь может идти о собственном канале нардепа “ПРАВДА КАЧУРИ”, где сейчас 5,8 тыс. подписчиков.

Публикуем расшифровку диалога:

Никита ТГ Подписчики: Если брать, например, 1000 ботов, то за год отписка будет 5-10% в месяц по минимуму, а так и до 15% может быть. Там разная логика работает, в зависимости от технического способа исполнения.

Никита ТГ Подписчики (отвечая на сообщения Александра Качуры с текстом “Разработайте”): Тогда сделаю так же, как делал на месяц, с учётом, чтобы держался объём.

Никита ТГ Подписчики: Скажите, какое количество хотите, чтобы было через месяц и какое к концу года?

Александр Качура: Около 15 тысяч. 20 постоянно.

После этого Качура поприветствовал собеседника 4 марта, тот не ответил. В день, когда переписка была зафиксирована, собеседник поздоровался и уточнил, актуальна ли еще информация по накрутке ботов.