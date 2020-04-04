Калифорния и Нью-Йорк являются наиболее пострадавшими от коронавируса COVID-19 штатами США. При этом, Калифорнии удалось сдержать масштабное распространение.

Об этом пишет CNN.

Несколько недель назад губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом издал первые в Соединенных Штатах обязательные ограничения, согласно которым почти 40 миллионов жителей штата должны оставаться дома, чтобы помочь бороться со вспышкой.

По данным Covid Tracking Project, в Калифорнии и Нью-Йорке – наиболее пострадавших штатов страны – в первую неделю марта было зарегистрировано примерно одинаковое количество случаев заболевания коронавирусом.

К пятнице в Калифорнии было 11 889 случаев (264 смерти), а в Нью-Йорке почти в 10 раз больше – 102 985 случаев (2935 смертей).

В начале марта представители здравоохранения в Северной Калифорнии рекомендовали компаниям разрешить сотрудникам работать на дому, а также приостановить несущественные поездки. Большая часть предприятий такие, как Google, Apple, Salesforce и другие, уже 5-го марта перевели своих сотрудников на удаленную работу.

В рамках одной из самых суровых мер, с 16 марта почти семь миллионов человек по всей Северной Калифорнии также ограничили свое пребывание вне дома.

Медицинские учереждения, продуктовые магазины, заправки, банки и службы доставки еды оставались открытыми. Общественный транспорт также продолжает курсировать, но используется только для необходимых поездок.

По состоянию на пятницу Сан-Франциско сообщил о 497 подтвержденных инфекциях и семи смертельных случаях от коронавируса. И хотя доступность тестирования по-прежнему намного ниже, чем хотелось бы официальным лицам, ежедневный подсчет по сравнению с другими крупными городскими центрами является признаком того, что ранние действия во втором наиболее густонаселенном городе страны оказали влияние.

С 19 марта в штате еще усилили меры ограничения, теперь калифорнийцы не должны выходить из дома, за исключением крайней необходимости. Магазины, аптеки, автозаправочные станции, фермерские рынки, продовольственные банки, мини-маркеты и рестораны доставки по-прежнему остаются открытыми. Как и банки, органы местного самоуправления, которые предоставляют услуги и правоохранительные органы.

Штат Нью-Йорк не вводил ограничений до 20 марта. В пятницу департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес сообщил о 4566 случаях заболевания, 89 из которых закончились смертельным исходом.