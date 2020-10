Об этом сообщают #Букви.

В течение октября, последнего месяца перед выборами президента США, люди, которые верят в масштабную конспирологические теории QAnon, согласно которой Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены многие демократы и звезды-сатанисты, провели сразу два ивента.

Один из них, Марш в Голливуде, позиционировали как протест против педофилии. Его организаторы не выражались открыто о принадлежности к QAnon, но продвигали те же дезинформационные месседжи.

Другое событие, “Q Con Live”, состоялось в конференц-зале на курорте в Скоттсдэйле, штат Аризона. В нем приняли участие самые восторженные участники QAnon.

По словам репортера CNN Дону О’Салливана, который принимал участие в обоих мероприятиях, их можно было бы расценивать как “массовые забрання, которые помогли бы переизбрать президента”.

“Оба ивента показали, что для многих поклонников QAnon это — не просто совокупность теорий заговора. Для них это способ отвлечься от неудач президента, которого они рассматривают как героя борьбы с всеобъемлющими злодеями, самоутвердиться, поставив его критиков и политических оппонентов на место этих злодеев. Так не нужно обращать внимание на вполне реальные проблемы США, такие как COVID-19 и системный расизм”, — считает О’Салливан.

Марш в Голливуде

10 октября в Лос-Анджелесе состоялся марш “Спаси детей”, в котором приняли участие около 100 человек. Примечательно, что организация со столетней историей SaveTheChildren не имела отношения к мероприятию. Сторонники QAnon присвоили себе название организации, распространяя свои идеи в Сети с тегами #SaveTheChildren или #SaveOurChildren.

Спасать детей, по мнению последователей QAnon, необходимо от некоторых известных личностей и демократов, в частности, оппонента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена.

На митинге можно было увидеть и соответствующие плакаты с изображением американского лидера.

Надписи на плакате: “Педофилы, вас предупредили!”, “И я имею в виду тебя, Голливуд”, “#Спаси_детей”.

Благотворительная организация “Спаси детей” публично открестилась от этого мероприятия. Другие организации, занимающиеся защитой детей, заявили, что теории заговора вроде этой создают опасность, потому что отвлекают внимание от реальной проблемы эксплуатации детей.

Многие участники мероприятия оказались сторонниками Трампа, некоторые носили кепки с лозунгом кампании президента Make America Great Again ( “Сделаем Америку снова великой”).

Организатор мероприятия в комментарии О’Салливану отмечал, что у них одна цель — защита детей. и они не связаны с QAnon. При этом на страницах организаторов митинга в соцсетях можно найти репосты публикаций об этой конспирологической теории. Об этой же цели говорили и участники митинга.

“Несколько участников марша поставили мне очень хороший вопрос: “Что плохого в желании спасти детей?”. Конечно, ответ — “абсолютно ничего”. Эксплуатация детей реальна (хотя реальность ее сильно отличается от той, которую продвигает QAnon) и отвратительна. Однако отвратительным является также то, как QAnon использует настоящую обеспокоенность людей по этому поводу для распространения фейковой информации”, — пишет О’Салливан.

Встреча в Аризоне

Второй ивент, Q Con Live, уже был непосредственно связан с QAnon. Это мероприятие, по мнению О’Салливана, демонстрирует то, как сторонники QAnon охватили и распространяют и многие другие теории заговора, казалось бы, не связанные между собой.

В частности, ведущие мероприятия уделили немало минут осуждению тех, кто носит защитные маски, называя масочный режим способом контролировать людей, а маски — символом подчинения.

Присутствующие в зале (кроме журналистов, которые не могли интервьюировать участников и обязаны были приобрести билет) не носили маски. При этом многие из присутствующих были с символикой Трампа и QAnon.

Участники Q Con Live обсуждали как собственно теорию заговора, так и необходимость переизбрания Трампа и взятие под стражу Хиллари Клинтон и других политиков.

Как появилась теория QAnon и как она собирает сторонников?

Идеи QAnon

Теория заговора появилась в 2017 году на политическом форуме 4chan. Она связана с сообщениями анонимного пользователя с ником Q. Первый его пост был посвящено якобы аресту Хиллари Клинтон, который должен был состояться 30 октября 2017 и который должны были проводить Вооруженные силы США и Национальная гвардия.

С тех пор аноним написал тысячи постов, содержание которых сводится к тому, что он, Q, входит в глубоко засекреченный круг советников президента Трампа, цель которых — выполнить определенный грандиозный план и донести информацию о нем общественности.

План состоит в том, что Трамп разоблачит масштабную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии и некоторые знаменитости, которые к тому же поклоняются Сатане (так называемое “глубокое государство”). В рамках выполнения плана якобы должны состояться массовые аресты всех причастных.

Грандиозный заговор педофилов, к которому якобы причастны Хиллари и Билл Клинтон, Барак Обама, Джордж Сорос, Ротшильды, члены саудовской королевской семьи и многие другие известные личности, якобы намеревался расследовать спецпрокурор Роберт Мюллер, а официальная тема его расследования (возможное вмешательство в выборы , которое привело к избранию Трампа) — лишь прикрытие.

В подтверждение своих слов Q неоднократно публиковал различные “доказательства” — фотоизс самолета Трампа или анонсы его будущих постов в соцсетях.

Сторонники QAnon

Сейчас теория заговора QAnon является одной из крупнейших теорий заговора современности. Хотя не существует проверенных оценок количества подписчиков QAnon во всем мире, исследование CNN, основанное на изучении связанных с QAnon страниц Facebook, свидетельствует о привлечении не менее 12,8 миллиона человек по состоянию на последнюю неделю сентября.

У QAnon нет руководства или структуры. Сегодня его сторонники сочетают имеющиеся теории заговора и разрабатывают новые. Таким образом, сообщество распространяет как теорию о “глубоком государство” педофилов, так и, например, информацию о якобы опасности распространения коронавируса через 5G или о том, что пандемии коронавируса не существует.

Они используют для опознавания друг друга одежду с буквой Q и аббревиатуру WWG1WGA (Where we go one, we go all — Где один, там мы все) в Сети. Сторонниками теории заговора являются и некоторые известные личности, как, например, автор игры Minecraft, шведский программист Маркус Перссон.

Последователей QAnon не отпугивает ни то, что в расследовании Мюллера нет ни слова о теории, ни то, что человек, вокруг которой она образовалась, уже более года не публикует постов, а его последние содержат чушь (это последователи считают шифрами), ни то, что дата начала реализации того самого “плана” неизвестна.

Примечательно, что, несмотря на все это, QAnon нашла сторонников и далеко за пределами США. Австралиец Джитарт Джадея, который два года был сторонником теории, рассказал CNN, что его затянуло туда из-за интереса к американской политике, которая “похожа на авиакатастрофу” и не так скучна, как в других странах.

Джадея объяснил, что погрузился в посты Q, а затем и посты с интерпретацией от его сторонников, находясь в состоянии глубокой депрессии.

По его словам, QAnon-агитаторы действовали с одинаковой тактикой: предоставляя минимум фактической информации они размытыми формулировками объясняли утверждение Q, будто бы подтверждая их правдивость и добавляя им значимости. К этой работе были привлечены многие известные на Youtube и Reddit персоны.

Это все, по словам Джадея, помогло ему отвлечься, но впоследствии он начал осознавать, что это отрывает его от реальности.

“Я думаю, что внешне казалось, что [QAnon] дал мне уют. Я не осознавал того подлого влияния, которое он оказывал на меня, потому что было очень коварно, как это медленно отключало меня от реальности”, — рассказывает он.

Эксперты утверждают, что люди довольно часто обращаются к теориям заговора в кризисные времена. По мнению некоторых специалистов, QAnon охотится на уязвимых людей, которые в некоторых случаях могут страдать проблемами психического здоровья, поэтому нельзя считать это теорией заговора.

“Я считаю ошибкой утверждать, что QAnon — это теория заговора. Это сообщество людей, которое радикализирует их в мировоззрении, по сути отрывает их от реальности”, — считает Трэвис Вью, исследователь теории заговора.

QAnon и Россия

В августе 2020 агентство Reuters, ссылаясь на данные исследователей Alethea Group, сообщило, что российские правительственные организации играют небольшую роль в распространении теории заговора, которые просувуе QAnon, однако их влияние растет.

Специалисты, изучающие QAnon с 2017 году, отмечают, что в первые дни связей теории с Россией замечено не было, однако когда среди ее сторонников стали появляться новые темы, а Дональд Трамп стал постоянным фигурантом рассказов, контент об этом начали распространять связанные с Кремлем аккаунты в соцсетях.

В частности, по словам Мелани Смит, работающий в фирме анализа социальных сетей Graphika, в 2019 году уже удаленные аккаунты в Twitter, подконтрольные “Агентству интернет исследований” (так называемая российская ферма троллей), активно распространяли посты с тегами #QAnon и лозунгом движения #WWG1WGA .

В 2020 году освещением деятельности сторонников QAnon начали заниматься провластные российские издания RT.com и Sputnik. Эксперт по дезинформации Alethea Group Синди Отис заявили, что эти СМИ распространяли это с посылом о том, что “США разваливается” и “в американском обществе большой раскол”.

Специалисты Graphika отмечают, что QAnon приняли это к сведению и начали распространять информации из российских источников. В начале этого года RT был 23-м наиболее часто используемым сайтом в сообществе. В августе он поднялся на 12 место.

Реакция платформ в Сети и правоохранителей

Сторонники QAnon, увлекшись этой теории, могут пойти на преступления, мотивируясь идеями Q, считают правоохранители. В мае 2019 ФБР публично предупреждало, что теории заговора, такие как QAnon, могут “очень вероятно” мотивировать преступную и иногда насильственную деятельность.

Также QAnon был назван ФБР потенциальным подстрекателем к внутреннему терроризму, а последователям могут инкриминировать угрозу террора, убийства и другие преступления.

В связи с этим соцсети пытаются вести борьбу с распространением теории. Например, Reddit запретил популярный субредит QAnon. Twitter летом 2020 информировал, что удалил более 7000 связанных с QAnon учетных записей. Facebook накануне объявил, что запретит любые страницы, группы или аккаунты в Instagram, представляющих QAnon. На днях присоединился и YouTube. Платформа заявила, что запретит контент о теориях заговора, который угрожают или преследуют человека или группу.

Однако все эти шаги не позволяют полностью запретить QAnon или другие опасные теории, говорят эксперты. Исследователь теории заговора Трэвис Вью убежден, что у сторонников теорий очень высокая мотивацию и они, как им кажется, введут, определенную информационную войну. Поэтому сейчас, на третьем году существования QAnon, предложенные соцсетями меры могут не быть удачными.

Как Трамп реагирует на QAnon?

Американский лидер не продвигает QAnon открыто, однако в комментариях СМИ поддерживает движение.

В частности на днях в эфире телеканала с NBC News в беседе с телеведущей Саванной Гатри, которая требовала, чтобы президент признал, что сторонники теории распространяют ложь, Трамп заявил, что “ничего не знает о QAnon”.

Ведущая сказала, что уже рассказала ему о теории то, что необходимо знать. Трамп в ответ на это парировал, что не может считать фактом то, что ему рассказывают.

Примечательно, что людей с символикой QAnon можно увидеть на многочисленных фото из предвыборных митингов президента:

Несмотря на это, Трамп утверждал, что все, что он знает о движении, участники которого нередко посещают его акции, это то, что “они против педофилии”.

Комментируя вопрос о QAnon, Трамп заявил, что слышал, что сторонники теории симпатизируют ему и он “ценит это”.

Также Трамп отзывался о QAnon так: “Я слышал, что это люди, которые любят нашу страну, и им просто не нравится ее видеть”.