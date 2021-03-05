Об этом сообщают #Буквы.
Вечером пятницы, в очередном матче игрового дня баскетбольной Суперлиги БК “Днепр” принимает “Химик”.
Во время сегодняшнего матча среди зрителей, следящих за ходом с трибун, заметили человека, похожего на Игоря Коломойского.
Как известно, 22-летний сын олигарха Игоря Коломойского (в СМИ чаще всего упоминается как Григорий, однако на сайте Федерации баскетбола Украины и Госдепа США указан как Израиль) в 2019 вместе с семьей вернулся в Украину.
В сентябре стало известно, что он подписал контракт клубом “Днепр”, владельцем которого является Коломойский. По итогам сезона Григорий в составе своего клуба стал чемпионом Украины. В то же время на поле игрок проводит мало времени (по несколько минут каждой игры).
Как сообщалось ранее, 6 марта США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи (жены Ирины, дочери Анжелики, сына Израиля).
Пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского откреститься от своего партнера Игоря Коломойского. Офис Зеленского поблагодарил США за поддержку на пути деолигархизации.
- В августе прошлого года агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Речь идет об обысках в офисах компании Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center на восточной 9-й улице в Кливленде.
- Впоследствии американская газета The Washington Post сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег. Сам Игорь Коломойский отрицал все обвинения.
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что в связи с обвинениями Игорь Коломойский может потерять имущество в США. Кроме того, Коломойского могут арестовать, как только он выедет за пределы Украины.
- В декабре стало известно, что Минюст США подал иск о конфискации имущества против украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова. Их обвинили в использовании незаконно присвоенных средств “ПриватБанка” для покупки коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В августе 2020 года подобные обвинения были выдвинуты Коломойскому и Боголюбову относительно коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе.