Об этом сообщают #Буквы.

Вечером пятницы, в очередном матче игрового дня баскетбольной Суперлиги БК “Днепр” принимает “Химик”.

Во время сегодняшнего матча среди зрителей, следящих за ходом с трибун, заметили человека, похожего на Игоря Коломойского.

Как известно, 22-летний сын олигарха Игоря Коломойского (в СМИ чаще всего упоминается как Григорий, однако на сайте Федерации баскетбола Украины и Госдепа США указан как Израиль) в 2019 вместе с семьей вернулся в Украину.

В сентябре стало известно, что он подписал контракт клубом “Днепр”, владельцем которого является Коломойский. По итогам сезона Григорий в составе своего клуба стал чемпионом Украины. В то же время на поле игрок проводит мало времени (по несколько минут каждой игры).

Сын Игоря Коломойского. Фото из открытых источников

Игорь Коломойский с сыном. Фото из открытых источников

Как сообщалось ранее, 6 марта США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи (жены Ирины, дочери Анжелики, сына Израиля).

  • В августе прошлого года агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Речь идет об обысках в офисах компании Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center на восточной 9-й улице в Кливленде.
  • Впоследствии американская газета The Washington Post сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег. Сам Игорь Коломойский отрицал все обвинения.
  • Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что в связи с обвинениями Игорь Коломойский может потерять имущество в США. Кроме того, Коломойского могут арестовать, как только он выедет за пределы Украины.
  • В декабре стало известно, что Минюст США подал иск о конфискации имущества против украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова. Их обвинили в использовании незаконно присвоенных средств “ПриватБанка” для покупки коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В августе 2020 года подобные обвинения были выдвинуты Коломойскому и Боголюбову относительно коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе.