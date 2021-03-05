Сегодня США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Этот вечер он проводит на баскетбольном матче своего сына в Днепре.

Об этом сообщают #Буквы.

Вечером пятницы, в очередном матче игрового дня баскетбольной Суперлиги БК “Днепр” принимает “Химик”.

Во время сегодняшнего матча среди зрителей, следящих за ходом с трибун, заметили человека, похожего на Игоря Коломойского.

Как известно, 22-летний сын олигарха Игоря Коломойского (в СМИ чаще всего упоминается как Григорий, однако на сайте Федерации баскетбола Украины и Госдепа США указан как Израиль) в 2019 вместе с семьей вернулся в Украину.

В сентябре стало известно, что он подписал контракт клубом “Днепр”, владельцем которого является Коломойский. По итогам сезона Григорий в составе своего клуба стал чемпионом Украины. В то же время на поле игрок проводит мало времени (по несколько минут каждой игры).

Как сообщалось ранее, 6 марта США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи (жены Ирины, дочери Анжелики, сына Израиля).