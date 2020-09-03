Соответствующее видео опубликовала группа “Рукавички Кличко” в Facebook.
Ролик снимали на пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева, который также известен как “стеклянный мост Кличко”.
На видео видно, что Верещук с группой операторов снимает видео, возможно, для предвыборного ролика.
Нардепа подвесили на специальных тросах над мостом. Она была одета в желтый плащ, а в руках держала зеленый зонтик.
Снизу кандидата в мэры столицы поддерживала за ноги девушка.
Данный образ нардепа вызывает ассоциации с Мэри Поппинс – героиней сказочных повестей английской детской писательницы Памелы Трэверс.
Пока что ролика или каки-либо фото, объясняющих съемку, в соцсетях нардепа нет.
Ирину Верещук выдвинули кандидатом в мэры Киева по результатам праймериз “Слуги народа”, который состоялись 16 июля. #Буквы рассказывали, что известно о кандидате.
- В начале августа в Киеве появились агитационные борды нардепа, кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирины Верещук. Нардеп заявила, что не знает, ее ли агитационные борды размещены в столице.
- Лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко объяснил, что агитационные борды с фамилией кандидата, о которых она не знала, являются “подготовительной частью” ее кампании.