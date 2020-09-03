Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева от данной политсилы Ирина Верещук ради сьемок "взлетела" в воздух в центре столицы.

Соответствующее видео опубликовала группа “Рукавички Кличко” в Facebook.

Ролик снимали на пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева, который также известен как “стеклянный мост Кличко”.

На видео видно, что Верещук с группой операторов снимает видео, возможно, для предвыборного ролика.

Нардепа подвесили на специальных тросах над мостом. Она была одета в желтый плащ, а в руках держала зеленый зонтик.

Снизу кандидата в мэры столицы поддерживала за ноги девушка.

Данный образ нардепа вызывает ассоциации с Мэри Поппинс – героиней сказочных повестей английской детской писательницы Памелы Трэверс.

Пока что ролика или каки-либо фото, объясняющих съемку, в соцсетях нардепа нет.

Ирину Верещук выдвинули кандидатом в мэры Киева по результатам праймериз “Слуги народа”, который состоялись 16 июля. #Буквы рассказывали, что известно о кандидате.