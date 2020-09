Как настроить домашний экран iPhone, рассказывает издание The Verge.

В июне компания Apple представила на конференции для разработчиков WWDC 2020 обновленную операционную систему iOS 14. Она стала доступной для загрузки пользователями 16 сентября.

В новой операционной системе пользователи получили возможность добавлять виджеты на домашний экран, также появилась “Библиотека приложений”. Отсутствие этих функций раньше было ярким отличием iOS от Android.

Примечательно, что на фоне выхода обновления пользователи массово начали использовать не только новые функции, но и старые, как создание кастомизированных иконок приложений (появилась в iOS12) и изменением обоев (была доступна всегда), чтобы максимально разнообразить вид своих смартфонов.

Посты об этом можно легко найти по тегам #ios14 и #ios14homescreen. Вот несколько примеров:

made mine look like a ps2 memory card screen✍️ #ios14homescreen pic.twitter.com/ZYiZ9LQtTW — jenni (@wholelottajenni) September 21, 2020

acnh nookphone icons extension pack! 🌻

hi friends! i've made a new round of nookphone inspired icons for both ios and android! + a bonus night time mode wallpaper c: available now! https://t.co/lcuduqQ1Ek#acnh #animalcrossing #ios14homescreen #iOS14 pic.twitter.com/YIdSjbiAsL — gen ̖́ – @ ginkgo island ★彡 (@okpng) September 19, 2020

Used the ios 6 icons for my homescreen #ios14homescreen pic.twitter.com/6Q6MpCMrUn — Alvarez🦜 (@alvarezbenjaro) September 19, 2020

Множество готовых наборов из иконок и обоев, которые отныне можно дополнить виджетами (с погодой, часами, календарем и т.д.) уже доступны для загрузки и приобретения в Сети. Однако создать свой собственный домашний экран можно и самостоятельно. Это легко, но требует времени.

Как настроить домашний экран iPhone?

Обои и иконки. Изображения для иконок, как и для обоев, можно найти благодаря Gooogle-поиска по картинкам. Это должны быть PNG-изображения с прозрачным фоном поэтому возможно, что каждую иконку придется обрабатывать в фоторедакторе.

Когда у вас будет готовый набор новых ярлыков (или загрузите бесплатный/платный готовый набор на просторах Интернета), нужно будет сохранить его на смартфоне и скачать приложение Apple Shortcuts.

С его помощью можно будет заменить ярлык для любого приложения. Для этого нужно нажать на “+” в правом верхнем углу, дале — Добавить действие — Сценарии — Открытие программы — Выбрать. В меню вы можете выбрать программу, для которой необходимо изменить настройки.

Затем, чтобы настроить значок и добавить его на главный экран, надо перейти в меню с тремя точками рядом с действием, которое вы только что создали, и выбрать “Добавить на главный экран”.

Затем необходимо выбрать значок под панелью “Имя и значок на главном экране” из галереи и сохранить.

Виджеты. Чтобы добавить виджеты на домашний экран, необходимо загрузить приложение под названием Widgetsmith. После того как вы загрузили его, надо просто открыть программу и нажать, чтобы создать виджет нужного размера.

Затем вы можете настроить стандартные виджеты iOS такие, как часы и календарь, с различными шрифтами и цветами, или создать виджет, который показывает изображение. Как тут:

После того как вы создали свой виджет, просто перейдите на домашний экран, нажмите и удерживайте экран, чтобы вызвать параметры настройки, нажмите знак “+” в верхнем левом углу экрана, чтобы добавить виджет. Прокрутите вниз, чтобы найти свои творения в Widgetsmith.