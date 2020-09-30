В Чернигове нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский подрался с предпринимателем и спускал колеса автомобилей из-за того, что рекламу кандидата в мэры от партии хотели снять с бордов.

Об этом сообщает “Суспільне”.

На днях в соцсетях появилось видео, на котором нардеп от “Слуги народа” Олег Семинский на улице Любецкой в Чернигове толкнул мужчину и начал спускать колеса автомобилей, которые находились рядом.

Впоследствии выяснилось, что это политические силы “Родной дом” и “Слуга народа” не поделили билборды в областном центре, принадлежащие черниговской фирме “Магр-Авто”.

Событиям на видео предшествовало то, что представители фирмы-владельца бордов намеревались сорвать изображения кандидата от “Слуги” Юрия Тарасовца.

Семинский заявил, что еще весной у этой фирмы были взяты в аренду 10 бордов для размещения рекламы Тарасовца в течение сентября-октября. Однако действующий мэр города Владислав Атрошенко сказал якобы фирмы расторгнуть договор об аренде и убрать рекламу.

В то же время директор фирмы Александр Ткаченко (которого и толкнул Семинский) заявил, что борды были размещены незаконно, так как представители кандидата от “Слуги народа” не заплатили за их использование.

В мэрии же отметили, что действующий договор на размещение рекламы имеет только политсила “Родной дом”. Эта партия была создана действующим мэром Атрошенко.

После того, что произошло, была вызвана полиция. Ткаченко сообщил полицейскими, что Семинский и четыре человека подбежали к нему, после чего нардеп ударил его в шею. 29 сентября мужчине диагностировали сотрясение мозга. По данному факту полицейские составили протокол о нанесении телесных повреждений.