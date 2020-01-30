Новый куратор украинского направления в российской внешней политике Дмитрий Козак ранее был куратором Кремля в Молдове и занимался решением приднестровского конфликта.

Об этом говорится в статье #Букв “Молдавская миссия путинского Козака: что нужно изучить и избежать Украине”.

Козак начал заниматься молдавской темой летом 2003-го, когда президент Молдовы, коммунист Владимир Воронин прямо попросил президента России Владимира Путина помочь в улаживании молдавского конфликта. Тот назначил уполномоченным Козака, который за несколько месяцев, ездя туда-сюда между Тирасполем и Кишиневом (лидеры Молдовы и ПМР напрямую между собой не общались), предложил модель примирения.

Эту модель до сих пор называют “меморандумом Козака”. Ее ключевые пункты:

Молдова является единой страной, однако – федеративной. Субъекты этой федерации – Приднестровье и Гагаузия – могут иметь свои парламенты, верховные суды, гербы, гимны и другие атрибуты государственности. Приднестровье – даже президента.

Молдова может быть только нейтральной страной, не входящей ни в какие военно-политические союзы.

Решение Кишинева по внешней политике имеют силу, только если с ними согласны в Тирасполе и Комрате, столице Гагаузии.

Парламент Молдовы превращается в двухпалатный, и половину мест в верхней палате парламента закреплено за представителями Приднестровья и Гагаузии. 5 из 11 мест автономным образованиям отдано в Конституционном суде.

Только совместными могут быть решения в сфере языковой политики, названий населенных пунктов и улиц, присуждение наград.

На территории всей Молдовы государственными признаются два языка – молдавский и русский.

Молдова отказывается от собственных вооруженных сил. Гарантом соблюдения порядка на этой демилитаризованной территории выступает Российская Федерация, которая размещает на территории страны свои “стабилизационные миротворческие силы”.

Отмечается, что сначала обоим сторонам компромисс не подходил. В то же время, власть Молдовы пошла на декларативные уступки – в частности, Воронин допустил возможность компенсации семьям погибших в войне 1992-го приднестровцев, тем самым признав вину Молдовы в разжигании войны. Официальный Тирасполь выпустил на волю нескольких участников войны с молдавской стороны. Позже предложенный документ подписали и президент Молдовы Воронин, и глава Приднестровья Игорь Смирнов.

Однако за считанные дни до визита Путина, когда общество и иностранные партнеры Молдовы узнали о содержании меморандума, Воронин передумал, о чем лично сообщил Путину.

Президент РФ, в свою очередь, разорвал контакт с руководством Молдовы, обвинив его в “дефиците политического мужества”. Козак вернулся в Москву, где занимался номенклатурной работой, курировал строительства в рамках Зимней Олимпиады в Сочи, с 2014-го – инфраструктурными проектами в аннексированных Крыму и Севастополе. А в мае 2019-го снова появился в политической повестке Молдовы.

В это время Молдова уже третий месяц находилась в политическом кризисе. Формально страной руководил социалист Игорь Додон, реально же самым влиятельным человеком в Молдове был лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк. Додон снова попросил у Путина помощи.

Козак, прибыв в Кишинев в конце мая, начал проводить встречи, вскоре после которых социалисты создали коалицию с ACUM. Владимир Плахотнюк летом организовывал уличные протесты, заставлял Конституционный суд выдавать решение о незаконности всех изменений, свозил со всей страны “титушок”. Но после разговора с американским послом он вынужден был бежать из страны.

После обезвреживания главного оппонента России стало проще. Коалиция распалась, пророссийские социалисты нашли союзников в деморализованных демократах. Сейчас официальный Кишинев становится все более лояльным к России. Кремль, в свою очередь, снизил для Молдовы стоимость своего газа и говорит о кредите в 500 миллионов долларов.

Поэтому, вероятно, что следующим шагом станет воплощение обновленной версии “Меморандума Козака”.