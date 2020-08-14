Как обустроить его так, чтобы с самого начала все шло как надо? Об этом мы спросили экспертов.
Оцените помещение и составьте план
Специалисты рекомендуют взвешенно подойти к вопросу капитального ремонта.
Сначала осмотрите планировку: требуется ли там возведение перегородок из гипсокартона?
Обратите внимание на окна. Если старые рамы в порядке, вам не придется менять их на стеклопакеты. Никогда не соглашайтесь на помещение без окон!
В план ремонта обычно включаются:
- отделка стен, предпочтительно покраска;
- установка подвесного потолка;
- укладка ламината или линолеума;
- установка или облицовка дверей;
- встроенные шкафы.
На каждый пункт специалисты рекомендуют прописать необходимые материалы, ориентируясь на цену и целесообразность применения.
“Шлифованная плита ДСП используется для изготовления дверей и отделки помещений, наравне с обычной плитой ДСП, это бюджетный вариант. А вот цена ДСП с ламинированием немного выше, но зато материал прочнее и внешне привлекательнее, плюс из него можно изготовить мебель,” – отметили эксперты в области древесины из компании “ПлитТоргСервис”.
Оборудование и рабочие места
Минимальное требование для офиса – наличие рабочего места для каждого сотрудника, на котором должны быть:
- компьютерный стол с тумбой для бумаг;
- стул или кресло;
- осветительный прибор;
- персональный компьютер;
- сетевое подключение и выход на периферию.
В некоторых офисах остро стоит вопрос хранения личных вещей сотрудников и имущества фирмы, в том числе, ценных бумаг и уставных документов.
В качестве решения, специалисты рекомендуют:
- личные шкафчики сотрудников в зоне прихожей;
- не замыкающиеся ящики столов;
- закрытые гардеробные шкафы;
- сейфы в кабинете руководителей.
“Для хранения документов, бухгалтерии, денег и ценных бумаг нет лучшего решения, чем сейфы. Это жаропрочные и противовзломные шкафы, доступ к которым есть только у уполномоченных, чаще всего, начальства. Сейфы могут быть отдельно стоящие, а бывают встроенные в мебель, вплоть до ящиков письменного стола,” – рассказали специалисты компании-производителя изделий из металла “ДиК”.
Из мелочей понадобится затенение окон – жалюзи, римские шторы; при необходимости – мебель для гостей (диван с журнальным столиком). Обязательно оборудуйте кухонный уголок.
Вот основные пункты, которые помогут вам быстро сориентироваться и начать работу по обустройству офисного помещения с нуля. Применяйте советы профессионалов и ведите свой бизнес к успеху!