Пустой офис - как чистый лист, на котором можно нарисовать картину успеха.

Как обустроить его так, чтобы с самого начала все шло как надо? Об этом мы спросили экспертов.

Оцените помещение и составьте план

Специалисты рекомендуют взвешенно подойти к вопросу капитального ремонта.

Сначала осмотрите планировку: требуется ли там возведение перегородок из гипсокартона?

Обратите внимание на окна. Если старые рамы в порядке, вам не придется менять их на стеклопакеты. Никогда не соглашайтесь на помещение без окон!

В план ремонта обычно включаются:

отделка стен, предпочтительно покраска;

установка подвесного потолка;

укладка ламината или линолеума;

установка или облицовка дверей;

встроенные шкафы.

На каждый пункт специалисты рекомендуют прописать необходимые материалы, ориентируясь на цену и целесообразность применения.

“Шлифованная плита ДСП используется для изготовления дверей и отделки помещений, наравне с обычной плитой ДСП, это бюджетный вариант. А вот цена ДСП с ламинированием немного выше, но зато материал прочнее и внешне привлекательнее, плюс из него можно изготовить мебель,” – отметили эксперты в области древесины из компании “ПлитТоргСервис”.

Оборудование и рабочие места

Минимальное требование для офиса – наличие рабочего места для каждого сотрудника, на котором должны быть:

компьютерный стол с тумбой для бумаг;

стул или кресло;

осветительный прибор;

персональный компьютер;

сетевое подключение и выход на периферию.

В некоторых офисах остро стоит вопрос хранения личных вещей сотрудников и имущества фирмы, в том числе, ценных бумаг и уставных документов.

В качестве решения, специалисты рекомендуют:

личные шкафчики сотрудников в зоне прихожей;

не замыкающиеся ящики столов;

закрытые гардеробные шкафы;

сейфы в кабинете руководителей.

“Для хранения документов, бухгалтерии, денег и ценных бумаг нет лучшего решения, чем сейфы. Это жаропрочные и противовзломные шкафы, доступ к которым есть только у уполномоченных, чаще всего, начальства. Сейфы могут быть отдельно стоящие, а бывают встроенные в мебель, вплоть до ящиков письменного стола,” – рассказали специалисты компании-производителя изделий из металла “ДиК”.

Из мелочей понадобится затенение окон – жалюзи, римские шторы; при необходимости – мебель для гостей (диван с журнальным столиком). Обязательно оборудуйте кухонный уголок.

Вот основные пункты, которые помогут вам быстро сориентироваться и начать работу по обустройству офисного помещения с нуля. Применяйте советы профессионалов и ведите свой бизнес к успеху!