В конце 2020 года вместе с появлением на рынке нового поколения видеокарт для персональных компьютеров (ПК) и особенно нового поколения консолей, перед геймерами возникла дилемма: что же выбрать – консоль или ПК.

#Буквы вместе с PlayStation помогут определиться с выбором.

Прочитав материал, читатели смогут решить, чему же отдать предпочтение – ПК или консоли. Например, последние уже давно перестали быть узкоспециализированными: с их помощью можно посмотреть кино, послушать музыку или включить YouTube, Twitch или Netflix. Да и ПК с этими задачами тоже хорошо справится. Кроме того, можно будет сравнить стоимость обоих вариантов.

Так, PlayStation 5 с Ultra HD Blu-ray приводом и подписка PS Plus на 8 лет обойдутся в 27 191 гривну. Для пользователей ПК эта сумма будет значительно выше, ведь потребуются более мощные видеокарты, более емкий накопитель, а еще добавить оперативной памяти.

Также читатели смогут узнать больше о технических характеристиках PlayStation 5 и о бесплатной коллекции игр для пользователей PS5 – PlayStation Plus Collection, которая доступна для всех владельцев подписки PS Plus на весь срок ее действия.