Колеблющийся американский штат Пенсильвания, где на кону 20 голосов выборщиков, в этом году в центре внимания общественности и прессы.

Почему – рассказывает Кэти Уивер в статье для The New York Times.

Большой штат Пенсильвания? Нет. Величайший штат. Кроме того, не штат.

Это содружество, спасибо за заботу и желание знать больше.

Спросите кого-то из Пенсильвании, и они скажут вам – они из Пенсильвании. Это пятый по численности штат; второй, принятый в союз; один из всего лишь четырех штатов, на самом деле являющихся содружествами (что является тем же, что штат, за исключением того, что на самом деле это содружество) старый дом Бенджамина Франклина (технически не его родина, но, безусловно, главное, что он любил) родина Патти Лабель, Шэрон Стоун и других; место широкое, географически более широкое, чем вы думаете (примерно 480 км с востока на запад).

По любой причине часть Соединенных Штатов, которая не является Пенсильванией, как правило, не считает, что Пенсильвания захватывающая.

Но сейчас, когда обеспокоенная нация ждет окончательного подсчета голосов на президентских выборах 2020 года, все взгляды прикованы к Джорджии, Неваде, Пенсильвании и Аризоне – или, как трактуют люди из Пенсильвании – к Пенсильвании.

Хотя Пенсильвания (родина Мика Милла и Джеймса Стюарта) издавна рассматривалась как колеблющийся штат на выборах из-за неоднородного политического состава ее жителей, дополнительное внимание, которое Пенсильвания уделяла этому избирательному циклу, является результатом собственного замысла.

Длительный период подсчета избирательных бюллетеней вызван отказом законодательного органа штата, который возглавляли республиканцы, позволить подсчет избирательных бюллетеней начать раньше, чем обычно. Это несмотря на то, что, как ожидалось (и оказалось) было чрезвычайно большое количество бюллетеней для голосования.

Пока в Джорджии общий объем голосов за Дональда Дж. Трампа и Джозефа Р. Байдена-младшего, как ожидается, будет разделен расстоянием шириной с волос, государственные чиновники в Пенсильвании целыми днями прогнозируют комфортную победу господина Байдена. Просто нужно много времени, чтобы это отметить. (Мэр Филадельфии Джим Кенни назвал господина Байдена в пятницу утром “победителем”.)

Понятно, что многие американцы были разочарованы медленным потоком результатов.

“Человеческое тело еще не было вынуждено тратить столько энергии на размышления о Пенсильвании”, – написал амриканський комик Стивен Колберт в 7:13 вечера в штате Пенсильвания в день выборов.

Затем, через несколько дней после национальных выборов, которые фактически были заложниками (частично) в Пенсильвании, пользователи социальных сетей (или по крайней мере те, кто болеют за демократического кандидата) внезапно подверглись стокгольмскому синдрому. Они злорадно предупреждали о безрассудстве тех, кто хотел поехать в Филадельфию, чтобы начать неприятности. […]

Ранее на этой неделе консервативные политические комментаторы призвали сторонников президента Трампа поехать в Филадельфию, чтобы продемонстрировать свое недовольство подсчетом бюллетеней, который, казалось бы, принес победу демократам.

Чиновники Филадельфии по выборам объявили в пятницу, что они покажут результаты еще 2-3 тысяч избирательных бюллетеней до конца дня. Эти обновленные итоги оставят для подсчета еще десятки тысяч бюллетеней, гарантируя, что еще некоторое время американцы будут продолжать наблюдать за событиями в Пенсильвании, как это всегда делают пенсильванцы: как за интересными и заметными событиями.

Заметим, сейчас в Пенсильвании посчитаны 98% голосов. Демократ Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа на 0,3% или 23,5 тысячи голосов. За последние несколько часов отрыв увеличился на 10 тысяч или 0,1%. Еще недавно Трамп лидировал с отрывом в 5,7%.

Для Трампа проигрыш в Пенсильвании, где на кону 20 голосов выборщиков, равен проигрышу на президентских выборах, поскольку его оппонент Байден уже имеет поддержку 253 выборщиков, а для победы нужны голоса 270.