Одним из самых надежных способов защитить онлайн-аккаунты считают двухфакторную аутентификацию Google. Есть способ перенести ее на телефон, чтобы надежно защитить личные данные.

Об этом сообщает The Verge.

Двухфакторную аутентификацию (2FA) называют одним из лучших и простых способов защитить онлайн-аккаунты.

Ее суть состоит в том, что если кто-то пытается получить доступ к учетной записи – на телефон владельца приходит код аутентификации.

Установить двухфакторную аутентификацию можно с помощью 2FA: Google Authenticator или Authy. Оно позволяет запретить кому-либо доступ к личным данным, получив специальный пароль.

Учитывая, что 2FA использует уникальный ключ, если владелец потеряет или сломает телефон, то переустановить приложение на новом телефоне будет невозможно. Обязательно нужно будет передать ключевой код для телефона, а также приложение.

Но есть довольно простой способ перенести приложение на новый телефон.

Google Authenticator позволяет установить двухфакторную аутентификацию, используя телефон для сканирования QR-кода, созданного приложением на отдельном устройстве, или путем ввода ключевого кода. Это относительно просто.

Уникальность 2FA состоит в том, что он использует ключи безопасности, специфичные для каждого устройства.

Для того чтобы перенести двухфакторную аутентификацию на другое устройство – нужно использовать специальную функцию переноса Authenticator для перемещения ключей с одного телефона на другой.

Перенос аутентификатора через Android

Если есть два телефона Android, то можно перенести учетные записи на новый телефон, экспортировав их с помощью QR-кода. Его создает приложение Authenticator.

Для этого нужно открыть Google Authenticator на старом телефоне.

Нажать на три точки в правом верхнем углу экрана и выбрать “Перенести учетные записи”.

Выбрать “Экспорт учетных записей”. Тут нужно ввести пароль, идентифицироваться с помощью отпечатка пальца.

Выбрать нужную учетную запись для экспортирования.

Будет показан QR-код.

На новом телефоне нажать “Импортировать учетные записи”.

Следовать инструкциям.

Отсканировать полученный код на старом телефоне новым телефоном

Использование резервных кодов

Во время настройки приложения для использования Google Authenticator, перед завершением процесса будет предоставлен набор из четырех резервных кодов.

Сохранить резервные коды лучше на бумажном носителе.

Таким же способом можно восстановить ключи на новом iPhone.

Сделеть скриншот экрана со шрих-кодом

Это код приложения, защищенного 2FA.

Если резервные коды утеряны, но есть снимок экрана со штрих-кодом QR, который изначально использовался для создания аутентификации своего приложения, можно использовать этот снимок экрана, чтобы установить учетные данные на новом телефоне.

Для этого нужно загрузить снимок экрана на компьютер, установить Google Authenticator на новый телефон и использовать знак плюса в приложении для сканирования штрих-кода.