В рамках новых правил карантина в Украине пересекать границу между "красной" и другими зонами можно личным автомобилем, в котором находятся не более пяти человек.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал, каким образом можно покинуть “красную” и как можно пересекать такие города и районы.

“На территории, отнесенной к “красному” уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше”, – сказал он.

При этом, по его словам, при пересечении границ различных карантинных зон сдавать тест на коронавирус не требуется.