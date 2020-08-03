Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов рассказал, каким образом можно покинуть “красную” и как можно пересекать такие города и районы.
“На территории, отнесенной к “красному” уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше”, – сказал он.
При этом, по его словам, при пересечении границ различных карантинных зон сдавать тест на коронавирус не требуется.
- Несмотря на включение Тернополя в красную зону карантина, местные власти пока не намерены ужесточать ограничения, поскольку не видят для этого оснований.
- 3 августа вступают в силу правила зонального карантина: города и районы будут разделены на четыре зоны в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.