Об этом сообщают #Буквы.

На месте обустройства катка находятся рабочие и необходимые материалы.

Стоит отметить, что с конца ноября работы существенно вперед не продвинулись.

Как известно, каток у Офиса президента Владимира Зеленского в центре столицы уже стал традиционным.

Так, в 2019 году под ОПУ также обустраивали каток. Тогда он пользовался популярностью среди киевлян. В этом году традицию решили продолжить.