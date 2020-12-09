Об этом сообщают #Буквы.
На месте обустройства катка находятся рабочие и необходимые материалы.
Стоит отметить, что с конца ноября работы существенно вперед не продвинулись.
Как известно, каток у Офиса президента Владимира Зеленского в центре столицы уже стал традиционным.
Так, в 2019 году под ОПУ также обустраивали каток. Тогда он пользовался популярностью среди киевлян. В этом году традицию решили продолжить.
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