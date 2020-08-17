Некоторые из родителей начинает готовить ребенка к школе чуть ли не с пеленок - развивающие курсы для малышей, даже уроки иностранных языков. И все же большинство родителей задумываются о школе, когда ребенку исполняется 5 лет. Школа - это существенный момент в жизни каждого человека.

#Буквы собрали советы, как интеллектуально подготовить ребенка к 1 классу.

Следует помнить, что все дети по-разному воспринимают информации, поэтому знания должны закладываться постепенно и без жесткого принуждения.

Перед поступлением в школу ребенок должен обладать следующей информацией:

Фамилия, имя, отчество (свои, а также других членов семьи), адрес проживания, город, страну;

Распространенные растения и животные. Знать животных, птиц, рыб, насекомых, фрукты, ягоды и овощи;

Времена года и месяцы, их характеристики и последовательность, дни недели;

Геометрические фигуры;

Цвета радуги;

Базовые правила дорожного движения;

Звуки, различать твердые и мягкие;

Уметь правильно держать в руке ручку и карандаш;

Отгадывать загадки, считать от 1 до 10 и обратно;

Описывать рисунок, уметь пересказывать небольшой рассказ и учить наизусть стихи размером в 2-3 столбика.

Стоит отметить, что этому всему учат в детских садах.

Не менее важно уделять внимание эмоциональному интеллекту – ребенку должно быть комфортно не только учиться, но и общаться в коллективе. Здесь также помогает садик, но если нет возможности отдать в дошкольное учреждение, есть разные курсы развития или кружки.

Первый год обучения – это всегда стресс, ведь приходится привыкать к раннему подъему, нового коллектива, распорядка дня.

Практические советы:

Установите режим. Примерно за 2-3 недели можно начать приучать ребенка к новому распорядку – например, ложиться спать и просыпаться в определенное время. Домашнее обучение лучше начинать с логических игр, внимания.

Обращайте внимание на темп обучения. Может быть так, что в одном и том же возрасте один ребенок умеет гораздо меньше, чем другая. Не стоит “гоняться” за уровнем знаний чужого ребенка. Нужно набраться терпения и работать в собственном темпе, иначе у ребенка может быть стресс и неприятие обучения вообще.

Не забегайте вперед. Программа для первоклашек рассчитана на учащихся со средним уровнем знаний. Дети с высоким уровнем вспоминают то, что уже знают, а с низким – усваивают новую информацию. Но если всегда первоклассник будет на шаг впереди в программе, то он быстро привыкнет к тому, что ему не нужно прилагать усилия, чтобы учить материал.

Практические знания. Педагоги считают, что стоит давать ребенку знания, которые можно будет применять в реальной жизни. Например, сколько нужно денег, чтобы купить два билета, если один стоит 4 грн. И тому подобное.

Используйте наглядность. Материал лучше применяется с наглядным материалом – карты, рисунки и т. д.

Изучение алфавита. Можно почти это делать с 4-х лет. Но не просто зубрить, а, например, предложить ребенку ее нарисовать, вылепить из пластилина, найти предметы, начинающиеся на эту букву.

Развивайте мелкую моторику пальцев. Давайте ребенку нанизывать бусины, сортировать различные виды фасоли, рисовать на крупах.

Прописи. Стоит пользоваться прописями – сначала выводить простые элементы, постоянно их усложняя.

Не менее важно посещать с ребенком различные экскурсии, выставки, музеи, планетарии.