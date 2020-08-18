Готовите ребенка к детскому саду? Чтобы адаптация была проще, стоит начинать ее еще до начала обучения.

#Буквы подготовили несколько советов для родителей.

Адаптация в детсад у всех детей проходит по-разному. Кто-то сразу находит общий язык с новыми друзьями и спокойно принимает режим, а кто тяжело переживает разлуку с мамой.

Играйте в “детский сад”.

Дома с игрушками можно поиграть в детский сад. Выполняйте с ребенком роль воспитателей: встречайте игрушки в детском саду, дайте им, положите спать, отведите их на прогулку. В конце дня пусть всех игрушек заберут “родители”.

Познакомьтесь с будущим садом и воспитателями.

Перед вступлением в саду стоит его посетить вместе с ребенком. Осмотрите двор, зайдите в группу. Пусть ребенок познакомится с воспитателем. Можно выбрать день, чтобы присоединиться к вашей группы на прогулке.

Обычно в первые дни новичку позволяют приходить на несколько часов в садик. Впоследствии можно оставлять на дневной сон.

Позвольте малышу взять с собой любимую игрушку. Не стоит давать пищу и сладости.

Капризы.

Не поддавайтесь на капризы, если ребенок не хочет идти в садик. Позволив несколько раз пропустить садик, потом будет сложно снова втянуться в режим.

Не пугайте ребенка садиком – это не наказание.

Развивайте самостоятельность.

Ребенок должен уметь сам себя обслуживать. Например, ровно сложить одежду, уметь пользоваться туалетом, мыть руки, положить на место зубную пасту и щетку и тому подобное. Потренируйтесь дома!

Кроме того, стоит отработать процесс самостоятельного одевания-раздевания.

Придумайте ритуалы прощания.

Стоит ввести ваш персональный ритуал прощания с ребенком в группе: поцелуи, объятия, дать “пять”.

Говорите правду.

Не красит правду о садике: эмоции в ребенке от пребывания в саду могут быть разные. Ей не всегда там может быть интересно. Может и быть так, что ребенок не найдет себе там друзей.

Приход в детский сад – первый серьезный этап социальной жизни ребенка.