Рыбалка — любимое для многих хобби, которому готовы посвящать все свободное время. Некоторые из рыбаков выбирают для себя вариант ловли рыбы не на берегу, а с лодки. Она обеспечивает дополнительные преимущества для рыбаков. Но для этого необходимо уделить некоторое время подготовке.

Основные моменты

Недостаточно просто выбрать лодку и эхолот в ALLO, важно уделить внимание теоретической базе. Выбор оборудования зависит от вида водоема. Для небольшого пруда или реки с минимальным течением может использоваться любая лодка, на усмотрение рыбака. Но на крупных водоемах, особенно с сильным течением, рекомендуется использовать моторную лодку с грузоподъемностью минимум 0,5 тонны. Самое главное — не отправляйтесь на рыбалку в одиночку, для предотвращения непредвиденных ситуаций.

Оснастка подбирается в зависимости от вида рыбалки и желанной добычи. Чаще всего используются:

для щуки — спиннинг с тестом не больше 20 грамм и длиной около 2-х метров, обязательно нужно использовать поводок, чтобы обезопасить себя от острых щучьих зубов;

для крупной рыбы в море — необходимо использовать мощное удилище или спиннинг, тест подбирается в зависимости от скорости течения и глубины ловли, но не более 40 грамм;

для мирной рыбы вне зависимости от водоема — подойдет фидерное удилище до 2,5 метров и тестом в 100 грамм.

Выбор дополнительного оснащения будет меняться в зависимости от сезона и желанной добычи.

Дополнительные рекомендации для рыбаков

Для успеха рыбалки на лодке рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:

обязательно оснастите лодку веревкой и спасательным жилетом для каждого из пассажиров;

вне зависимости от времени года рекомендуется использование теплых и влагоотталкивающих вещей;

не рекомендуется забрасывать якорь в тех местах, где регулярно проходят корабли, пароходы и другие судна;

в процессе ловли старайтесь ставить лодку всегда перпендикулярно течению: такое положение максимально комфортно для расположения снастей и ловли рыбы;

регулярно меняйте место ловли, если долгое время вы остаетесь без клева.

Окончательный выбор снастей зависит от места ловли, глубины водоема, сезона рыбалки, типа добычи и скорости течения воды.