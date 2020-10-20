Основные моменты
Недостаточно просто выбрать лодку и эхолот в ALLO, важно уделить внимание теоретической базе. Выбор оборудования зависит от вида водоема. Для небольшого пруда или реки с минимальным течением может использоваться любая лодка, на усмотрение рыбака. Но на крупных водоемах, особенно с сильным течением, рекомендуется использовать моторную лодку с грузоподъемностью минимум 0,5 тонны. Самое главное — не отправляйтесь на рыбалку в одиночку, для предотвращения непредвиденных ситуаций.
Оснастка подбирается в зависимости от вида рыбалки и желанной добычи. Чаще всего используются:
- для щуки — спиннинг с тестом не больше 20 грамм и длиной около 2-х метров, обязательно нужно использовать поводок, чтобы обезопасить себя от острых щучьих зубов;
- для крупной рыбы в море — необходимо использовать мощное удилище или спиннинг, тест подбирается в зависимости от скорости течения и глубины ловли, но не более 40 грамм;
- для мирной рыбы вне зависимости от водоема — подойдет фидерное удилище до 2,5 метров и тестом в 100 грамм.
Выбор дополнительного оснащения будет меняться в зависимости от сезона и желанной добычи.
Дополнительные рекомендации для рыбаков
Для успеха рыбалки на лодке рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:
- обязательно оснастите лодку веревкой и спасательным жилетом для каждого из пассажиров;
- вне зависимости от времени года рекомендуется использование теплых и влагоотталкивающих вещей;
- не рекомендуется забрасывать якорь в тех местах, где регулярно проходят корабли, пароходы и другие судна;
- в процессе ловли старайтесь ставить лодку всегда перпендикулярно течению: такое положение максимально комфортно для расположения снастей и ловли рыбы;
- регулярно меняйте место ловли, если долгое время вы остаетесь без клева.
Окончательный выбор снастей зависит от места ловли, глубины водоема, сезона рыбалки, типа добычи и скорости течения воды.