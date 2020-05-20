Маленькие собачки часто чувствуют дискомфорт в большом опасном мире. Поэтому им остро требуется укрытие, в котором они будут чувствовать себя защищенными. Изучив потребности домашних любимцев, интернет-магазин Harley and Cho предлагает несколько моделей удобных собачьих домиков.

Как создавать комфорт для маленьких собак

Чем меньше собачка тем больше она нуждается в уютном домике, где может спастись от опасности, сквозняков, нежелательного внимания. Домики, представленные на странице, помогут питомцу оставаться спокойными, в хорошем расположении духа.

К маленьким относят собак ростом до 40 см и до 10 кг. Они более хрупкие, нервные, возбудимые, чем представители крупных пород. Чтобы -питомец был счастлив и спокоен, нужно учесть его особые потребности – прежде всего, потребность в суверенной территории.

Харли и Чо приготовил для маленьких питомцев комфортные красивые укрытия, способные выдержать даже самые активные игры. Это могут быть классические домики, домики со съемным верхом или высокие лежаки с просторным одеялом-капюшоном.

Как выбрать домик для маленькой собаки

Главный критерий выбора – габариты питомца. Украинский производитель выпускает все модели домиков в разных размерах:

• XS – вариант для миниатюрных собачек до 3 кг вроде йорка, чихуахуа, крысарика.

• S – для животных весом между 3 и 5 кг (китайская хохлатая собачка, шпиц).

• М – выбор для пса 5-10 кг (таксы, французского бульдога, джек-рассел-терьера).

Закрытый домик лучше купить, если любимец застенчивый, скрытный, не любит чрезмерного общения. Собаке с переменчивым характером можно приобрести домик со съемной верхней частью. А для гладкошерстного пса, который часто мерзнет, подходящим выбором станет лежак с капюшоном, имитирующим теплую нору.

Плюсы домиков для маленьких собак Harley and Cho

Украинский бренд внимательно выбирает материалы для своих мини-шедевров зодчества. Все материалы экологичные, безопасные, прочные – выдерживают даже игры с использованием зубов и когтей. Среди них – мебельные ткани, искусственный мех, наполнитель холлофайбер, фанера, нетоксичные краски, лаки на водной основе.

За домиками просто ухаживать – твердые части протираются влажной тканью, чехлы пылесосятся, стираются вручную или в машинке.

Домики красиво смотрятся, выполняются в стильных трендовых оттенках, гармонируют с любым интерьером. Харли и Чо гарантирует комфорт любому питомцу!