Работа транспорта не будет останавливаться во время действия дополнительных карантинных ограничений, которые будут действовать в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. При этом, во время авиапутешествий за границу следует проверять условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.