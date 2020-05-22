Как будут работать детсады: МОЗ утвердил правила

Об этом говорится в постановлении от 21 мая 2020 года.
Правила работы детсадов:
- Перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру;
- Детям будут мерить температуру перед входом в заведение и каждые 4 часа в саду;
- Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 – не допускаются в заведение;
- Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
- Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя;
- В игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру;
На период карантина в детсадах запрещено:
– Использование многоразовых полотенец;
– Использование мягких игрушек;
– Использование ковров с длинным ворсом;
– Использование уличной обуви внутри детского сада;
– Проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей;
– Проведение родительских собраний, кроме тех, которые проводят дистанционно.
Также на период карантина рекомендуется:
- Не допускать смешивания детских групп;
- Предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;
- Ограничить игры, предусматривающие физический контакт детей и использование инвентаря.
Детсад должен обеспечить:
– 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств, их правильную утилизацию;
– Научить работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль выполнения этих правил;
– Заменить твердое мыло в жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные;
– Предупредить родителей об особых условиях работы заведения;
– Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами;
– Регулярно проветривать помещение;
– Временно отстранить от работы лиц из “группы риска”;
– Работники заведения должны регулярно пользоваться антисептиками;
– Работники заведения должны воздерживаться от контакта с больными людьми;
– Работники заведения должны самоизолироваться, в случае подозрения на респираторное заболевание.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.