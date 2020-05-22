Как будут работать детсады: МОЗ утвердил правила

Министерство охраны здоровья Украины утвердило правила, по которым с 25 мая могут работать детские сады.

Об этом говорится в постановлении от 21 мая 2020 года.

Правила работы детсадов:

Перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру;

Детям будут мерить температуру перед входом в заведение и каждые 4 часа в саду;

Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 – не допускаются в заведение;

Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;

Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя;

В игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру;

На период карантина в детсадах запрещено:

– Использование многоразовых полотенец;

– Использование мягких игрушек;

– Использование ковров с длинным ворсом;

– Использование уличной обуви внутри детского сада;

– Проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей;

– Проведение родительских собраний, кроме тех, которые проводят дистанционно.

Также на период карантина рекомендуется:

Не допускать смешивания детских групп;

Предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;

Ограничить игры, предусматривающие физический контакт детей и использование инвентаря.

Детсад должен обеспечить:

– 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств, их правильную утилизацию;

– Научить работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль выполнения этих правил;

– Заменить твердое мыло в жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные;

– Предупредить родителей об особых условиях работы заведения;

– Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами;

– Регулярно проветривать помещение;

– Временно отстранить от работы лиц из “группы риска”;

– Работники заведения должны регулярно пользоваться антисептиками;

– Работники заведения должны воздерживаться от контакта с больными людьми;

– Работники заведения должны самоизолироваться, в случае подозрения на респираторное заболевание.