После январского локдауна для учебных заведений будут действовать ограничения - однако дополнительные ограничения, установленные 8-24 января, теряют силу.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет у Telegram-аккаунте.

Так, детсады и школы могут работать в обычном режиме. Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек.

“По оперативным данным, большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме (с частичным использованием смешанной и дистанционной форм). За парты вернулись ученики (почти 100% школ – очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и Киев”, – говорится в сообщении.

От 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской (в г.Николаев ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные – по смешанной формой), а также в Херсонской и Харьковской областях. От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

В Полтавской области преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной формой. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы – по смешанной формой. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения.

“Обращаю внимание, что запрещено посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала. Следует помнить, что все учебные заведения должны работать с соблюдением противоэпидемических мероприятий “, – подчеркнул Шкарлет.