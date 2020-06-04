Постановление опубликовано на сайте ведомства.

Правила для заведений общественного питания:
  • обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если температура тела превышает 37,2, такой работник к работе не допускается;
  • на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;
  • у мест скопления людей должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди придерживались расстоянии не менее 1,5 метра;
  • расстояние не менее 1,5 метра между соседними столиками и размещение не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет);
  • меню размещается на входе для бесконтактного ознакомления, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;
  • выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;
  • приборы и кондименты к напиткам (сахар, мешалки, трубочки и т.п.) должны быть в индивидуальных упаковках.
В учреждениях, осуществляющих обслуживание в помещении, запрещается:
  • самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения работника ресторана;
  • функционирование детских комнат;
  • проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичный мероприятий с участием более 10 человек;
  • приготовления пищи на открытых кухнях;
  • функционирование буфетов и зон самообслуживания;
  • ожидание в очереди в помещениях ресторана.
Администрация заведения должна обеспечить:
  • постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено;
  • влажную уборку производственных помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и работников не реже чем каждые два часа, а также перед началом и в конце смены;
  • централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны с их последующей утилизацией.
Правила для посетителей:
  • нужно обрабатывать руки антисептиком перед входом на территорию учреждения;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
  • заходить и передвигаться по территории учреждения в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время, сидеть за столом можно без маски.

Иллюстративное фото

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