Постановление опубликовано на сайте ведомства.
Правила для заведений общественного питания:
- обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если температура тела превышает 37,2, такой работник к работе не допускается;
- на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;
- у мест скопления людей должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди придерживались расстоянии не менее 1,5 метра;
- расстояние не менее 1,5 метра между соседними столиками и размещение не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет);
- меню размещается на входе для бесконтактного ознакомления, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;
- выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;
- приборы и кондименты к напиткам (сахар, мешалки, трубочки и т.п.) должны быть в индивидуальных упаковках.
В учреждениях, осуществляющих обслуживание в помещении, запрещается:
- самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения работника ресторана;
- функционирование детских комнат;
- проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичный мероприятий с участием более 10 человек;
- приготовления пищи на открытых кухнях;
- функционирование буфетов и зон самообслуживания;
- ожидание в очереди в помещениях ресторана.
Администрация заведения должна обеспечить:
- постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено;
- влажную уборку производственных помещений и поверхностей на летних площадках, мест контактов рук клиентов и работников не реже чем каждые два часа, а также перед началом и в конце смены;
- централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты и бумажных салфеток в отдельные урны с их последующей утилизацией.
Правила для посетителей:
- нужно обрабатывать руки антисептиком перед входом на территорию учреждения;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
- заходить и передвигаться по территории учреждения в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время, сидеть за столом можно без маски.
- 3 июня Кабинет Министров Украины принял решение об очередном этапе ослабление карантина.