Тест на коронавирус COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) лучше всего сдавать утром.

Об этом идет речь в статье #Букв “Что не так со статистикой больных коронавирусом в Украине и как правильно делать ПЦР-тест”.

Как сообщали в Центре общественного здоровья Украины, тест лучше делать утром, сразу после ночного сна.

При этом за 6 часов до тестирования пациенту не рекомендуется: употреблять лекарственные средства для орошения ротоглотки; использовать препараты для рассасывания.

За 3-4 часа также запрещено: жевать жевательную резинку или конфеты; чистить зубы, полоскать горло или рот; есть или пить; курить.

Заместитель директора по научной работе лаборатории CSD, молекулярный генетик Дмитрий Шапочка в интервью #Буквам объяснил, что на точность ПЦР-теста влияют много различных факторов.

“Любое лабораторное исследование состоит из двух основных фаз. Первая – это доаналитическая. Она включает в себя забор и транспортировку материала. Медсестра или врач должны правильно сделать забор материала. Если были нарушения на этом этапе – материала собрали недостаточно или его хранили в неправильных условиях, это все может повлиять на результаты теста”, – отметил врач.

Шапочка подтвердил, что тест на коронавирус лучше сдавать утром.

“Лучше проснуться утром и идти в лабораторию сдавать тест на коронавирус. Так будет больше вероятность, что он покажет правильные результаты”, – подчеркнул он.

Шапочка объяснил, что после забора материала его доставляют в лабораторию, где он проходит аналитический этап обработки: из слизи и различных белков в лабораторных условиях выделяется РНК, которую уже анализируют на наличие коронавируса.

“Мы проводим тестирование по нескольким критериям. Они должны показать наличие или отсутствие коронавируса. У нас есть образец, каким должен быть положительный анализ на COVID-19, и по нему мы проверяем результаты”, – рассказал врач.

Он уточнил, что на данном этапе важно соблюдать все процедуры для выявления РНК. Для этого лаборатории проходят контроль качества.

Но даже при соблюдении всех условий ПЦР-тест может показать ошибочные результаты.

“Еще нет ни одного анализа, который бы показывал 100% правильные результаты. Это касается не только ПЦР-тестирования, но и всех анализов и исследований”, – подчеркнул Шапочка.