Новый год уже позади, а значит позади время застолий. Диетологи регулярно предупреждают: не переедайте, не увлекайтесь алкоголем, устраивайте разгрузочные дни. Как же прийти в форму после новогодних праздников.

Об этом говорится в материале #Букв “Как питаться на праздники, чтобы не набрать вес”.

В праздничные дни мы переедаем, потому что срабатывает так называемый эффект шведского стола – чем больше блюд, тем больше соблазна что-то съесть. Поэтому, формируя праздничное меню, не стоит сосредотачиваться на количестве пищи.

Кроме того, не обязательно праздничные блюда должны быть слишком калорийны.

Поэтому несколько советов:

Продумайте для себя меню.

Если идете в гости – поинтересуйтесь меню, которое там будет.

Не готовьте калорийные блюда в больших количествах.

Не жуйте постоянно, организуйте приемы пищи не чаще, чем 3-4 раза в день.

Не злоупотребляйте жирными и сладкими блюдами, обращайте внимание на размер порции.

Пейте больше чистой воды.

В качестве основного блюда лучше выбрать легкое мясо птицы или рыбу в запеченном или тушеном виде. К гарниру – овощи, но не картофель.

Чтобы избежать переедания во время застолья, постарайтесь следовать таким правилам: берите тарелку поменьше и заполняйте значительную ее часть зеленью и легкими салатами. Не идите в гости голодные и старайтесь тщательно пережевывать пищу.

Как прийти в форму

Умеренность – вот ключевое слово для праздничных и после праздничных дней.

Уменьшите размер порций на 20% и увеличьте физическую нагрузку. Не переходите на голодание. Потерянный таким образом вес очень быстро возвращается.

Кроме того, не забывайте о качественном сне.

Эти простые советы помогут сохранить форму и насладиться праздниками.