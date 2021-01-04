Об этом говорится в материале #Букв “Как питаться на праздники, чтобы не набрать вес”.
В праздничные дни мы переедаем, потому что срабатывает так называемый эффект шведского стола – чем больше блюд, тем больше соблазна что-то съесть. Поэтому, формируя праздничное меню, не стоит сосредотачиваться на количестве пищи.
Кроме того, не обязательно праздничные блюда должны быть слишком калорийны.
Поэтому несколько советов:
- Продумайте для себя меню.
- Если идете в гости – поинтересуйтесь меню, которое там будет.
- Не готовьте калорийные блюда в больших количествах.
- Не жуйте постоянно, организуйте приемы пищи не чаще, чем 3-4 раза в день.
- Не злоупотребляйте жирными и сладкими блюдами, обращайте внимание на размер порции.
- Пейте больше чистой воды.
В качестве основного блюда лучше выбрать легкое мясо птицы или рыбу в запеченном или тушеном виде. К гарниру – овощи, но не картофель.
Чтобы избежать переедания во время застолья, постарайтесь следовать таким правилам: берите тарелку поменьше и заполняйте значительную ее часть зеленью и легкими салатами. Не идите в гости голодные и старайтесь тщательно пережевывать пищу.
Как прийти в форму
Умеренность – вот ключевое слово для праздничных и после праздничных дней.
Уменьшите размер порций на 20% и увеличьте физическую нагрузку. Не переходите на голодание. Потерянный таким образом вес очень быстро возвращается.
Кроме того, не забывайте о качественном сне.
Эти простые советы помогут сохранить форму и насладиться праздниками.
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