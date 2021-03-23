Многие школьники сталкиваются с одной и той же проблемой – нелюбовь к математике. Они считают, что это скучно и сложно, но это далеко не так.

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По итогу, уроки математики и выполнение домашнего задания приносят стресс не только ученику, но и родителям. Учить таблицу умножения, запоминать аксиомы и теоремы, решать уравнения и задачи – это настоящее испытание для некоторых современных детей.

Как же объяснить ребёнку, что в математике на самом деле нет ничего сложного и для того, чтобы её знать, нужно научиться мыслить по-новому и понимать все закономерности математических исчислений?

В этой статье мы ответим на этот вопрос.

Не заставляйте зубрить

На самом деле, зубрёжка – верный путь к отрицанию и непониманию. Это очень утомляет и по итогу не приносит никакие плоды. Не нужно наседать на ребёнка, проверять знание правил наизусть и постоянно заставлять его учить. Лучшим выходом из ситуации станет объяснение того, что в математике всё закономерно и одна формула вытекает из другой. Поэтому, важно не заучивать, а понимать – в этом помогут практика и регулярные занятия.

Игры

Мало кто знает, но математика напрямую связана со складыванием конструктора, оригами, а также настольными играми. Такие игры развивают интеллект, логику и аналитическое мышление, которые являются главными помощниками в изучении и понимании математики. Поинтересуйтесь у своего ребёнка, чем бы он хотел заниматься из вышеперечисленного и приобретите ему всё необходимое. Таким образом он будет и отдыхать, и играть, и развиваться. Рекомендуем играть вместе с ребёнком, ведь так вы будете проводить больше времени вместе, и он будет чувствовать ваш интерес, поддержку и любовь.

Подбор репетитора – это очень важный и ответственный шаг, к которому нужно отнестись с максимальной серьезностью и уделить достаточное количество времени.

Найдите преподавателя, который не просто качественно подаст нужный материал, объяснит то, что ребёнок не может понять самостоятельно, но и сможет привить ученику любовь к математике, показав насколько интересной и простой она может быть.

Также можно смотреть тематические фильмы, которые на примере показывают насколько математика может быть увлекательной, а люди, которые хорошо её знают – умными и эрудированными. Такими фильмами могут стать, например, “Игры разума”, “умница Уилл Хантинг”, “Игра в имитацию”, “Любимое уравнение профессора” и многие другие.

Желаем удачи!