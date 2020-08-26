В Министерстве охраны здоровья Украины опубликовали полные обновленные требования для обучения в школах с 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса и карантина.

Соответствующий документ опубликован на сайте МОЗ. Кроме того, разъяснения дали в Министерстве образования и науки Украины.

Противоэпидемические меры разработаны для учреждений внешкольного, общего среднего, специального предвысшего образования, а также профтехучилищ и вузов.

Стоит отметить, что с 1 сентября учебный год начинается во всех школах Украины, за исключением школ в регионах из “красной” зоны карантина.

Масочный режим

Вход в помещения учреждений образования будет возможен только при наличии защитной маски или респиратора.

Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, но их использование является обязательным во время передвижения по помещениям учреждения.

В то же время для учеников 1-4 классов вход в школу и передвижение по ней разрешается без маски или респиратора.

В регионах из “оранжевой” зоны карантина педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки.

Температурный скрининг учителей и опрос о самочувствии

Персонал учреждения образования допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии. В случае обнаружения температуры выше 37,2℃ либо признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается в учреждение.

Перед началом занятий педагоги должны опросить учеников или студентов об их самочувствии и наличии симптомов коронавируса COVID-19. Если обнаружены признаки респираторной болезни, такой ученик или студент должен быть временно изолирован в специальном помещении, после чего о случае информируют родителей, и принимается решение о направлении в учреждение здравоохранения.

В случае подтверждения болезни COVID-19 у одного из учеников (студентов), весь класс (группа) будет отправляться на самоизоляцию.

В учебных учреждениях необходимо:

• организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук;

• обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец или электросушилок для рук в санитарных комнатах;

• обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками – у входа в учреждение, в коридорах и санузлах;

• оборудовать медицинские пункты необходимыми средствами – бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты и т.д.;

• разместить плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля;

• ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, сборов) в закрытых помещения, кроме необходимых для функционирования учреждений;

• создать возможности для организованного передвижения по учреждению: использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

• очистить и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила и т.д. после занятий в конце рабочего дня;

• проводить проветривание в течение не менее 10 мин после каждого занятия;

• передвижения учеников (студентов) между кабинетами и аудиториями необходимо минимизировать (в течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одной аудитории/кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин, предусмотреть в расписании возможность определять разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп);

• по возможности занятия можно проводить на открытом воздухе.

Питание

Во время карантина запрещается организация питания по типу “шведского стола” и самообслуживание, а также работа питьевых фонтанчиков.

Во время питания расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должны находиться не более 4 человека.

В случае невозможности обеспечить детей горячим питанием необходимо организовать питание путем раздачи предварительно фасованной пищевой продукции.

Перевозка детей

Также установлены требования по перевозке детей и сотрудников учреждения образования в школьном транспорте.

Так, перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2℃.

Салон транспорта необходимо дезинфицировать в конце рабочей смены.

Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски/респиратора.

Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.