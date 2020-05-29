Откройте возможности Telegram на 360º!

  • Продвижение Telegram-каналов
  • Ведение сообществ
  • Функциональные возможности чат-ботов
  • Мастер-класс по созданию чат-бота в SendPulse

Все онлайн-участники смогут получить сертификаты Академии СендПульс и ценные бонусы от спикеров.

Когда: 9 июня, 11:00

Спикеры конференции:

  • Андрей Буренок, Основатель сервиса TripMyDream и автор одноименных Youtube и Telegram-каналов
  • Сергей Аликсюк, Сооснователь i-Marketing.ua, автор канала imarketingua, организатор SMM Rocks
  • Алина Дыкуха, СЕО 13chats, Руководитель маркетинговых коммуникаций SendPulse
  • Юрий Лазарук, Основатель и организатор SEO Club UA, SalesHero
  • Фёдор Скуратов, Основатель сервиса Combot для Telegram
  • Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse, ведущая курсов по созданию чат-ботов и email маркетингу
Участие бесплатно, регистрация обязательна!