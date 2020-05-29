Откройте возможности Telegram на 360º!
- Продвижение Telegram-каналов
- Ведение сообществ
- Функциональные возможности чат-ботов
- Мастер-класс по созданию чат-бота в SendPulse
Все онлайн-участники смогут получить сертификаты Академии СендПульс и ценные бонусы от спикеров.
Когда: 9 июня, 11:00
Спикеры конференции:
- Андрей Буренок, Основатель сервиса TripMyDream и автор одноименных Youtube и Telegram-каналов
- Сергей Аликсюк, Сооснователь i-Marketing.ua, автор канала imarketingua, организатор SMM Rocks
- Алина Дыкуха, СЕО 13chats, Руководитель маркетинговых коммуникаций SendPulse
- Юрий Лазарук, Основатель и организатор SEO Club UA, SalesHero
- Фёдор Скуратов, Основатель сервиса Combot для Telegram
- Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse, ведущая курсов по созданию чат-ботов и email маркетингу