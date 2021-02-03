Об этом сообщают #Буквы.
Как известно, 1 февраля фракция “Слуги народа” собралась на заседание для обсуждения итогов голосования об исключении Александра Дубинского. Было объявлено, что решение поддержали 80% членов фракции. Нардеп заявляет, что документального подтверждения этому ему не предоставили, однако уже 2 февраля о таком исключении официально объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Партия, естественно, проинформировала о таком решении на своих страницах в соцсетях. В частности, пост о таком решении появился в Facebook.
На продвижение публикации потратили менее 100 долларов, а охватить удалось аудиторию около 30 тысяч человек со всей Украины. Чаще всего рекламу показывали мужчинам в возрасте 35-44 лет и женщинам старше 55 лет.
Параллельно страница партии рекламировала более привычные вещи — инициативы нардепов, их достижения, заявления в поддержку вакцинации и тому подобное.
С момента появления этой страницы в июне 2019 на рекламу потратили более 135 тысяч долларов, чуть больше 2000 — за последнюю неделю.
- Напомним, депутата Александра Дубинского, которого накануне исключили из фракции “Слуги народа”, могут также исключить из партии, ячейку которой он возглавляет.
- Подробнее об американских санкции против Дубинского и события, предшествовавшие его исключению можно прочитать здесь.