Как «Слуги народа» обсуждали назначение Шкарлета министром образования

Народные депутаты от фракции "Слуги народа" во время заседания Парламента обсуждали назначение министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.

Переписку в неофициальном чате “Слуг народа” сфотографировал корреспондент #Букв.

Подробная расшифровка (речь авторов сохранена):

Анатолий Драбовский:

Уважаемые коллеги! Хочу объяснить Вам, почему я буду голосовать за кандидатуру Шкарлета Сергея на должность министра образования. Он прошел путь от преподавателя до ректора университета. Он воспринимается образовательной средой, имеет в ней поддержку и авторитет. Но он при этом еще относительно молодой и энергичный человек, заряженный на реформы и улучшение уровня и качества образования. Для нас, я уверен, важно, что эту кандидатуру поддерживает президент и премьер. Прислушайтесь к моему опыту и поддержите кандидатуру Шкарлета. Ваш доктор экономических наук, заслуженный работник образования, почетный ректор Анатолий Драбовский.

На его сообщение ответили:

Я голосую за Шкарлета, потому что он единственная альтернатива соросятам, которые разрушили систему высшего образования.

А также:

… и продали соросятскую собаку элитной соросятской породы

Богдан Торохтий:

Интересно, если это ваша позиция, то почему вы переслали сообщение?

Драбковский:

Так получилось, но это в последний раз.

Кто-то ответил:

Думаю не в последний))) если обманул раз) мне кажется будет еще и не один раз

Торохтий:

Какой нехороший ректор. Давайте лишим его пикапа) проголосуйте за кандидата и он не сможет пользоваться пикапом, так как займет пост министра.

Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.