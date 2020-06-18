Как «Слуги народа» обсуждали назначение Шкарлета министром образования

Переписку в неофициальном чате “Слуг народа” сфотографировал корреспондент #Букв.
Подробная расшифровка (речь авторов сохранена):
Анатолий Драбовский:
Уважаемые коллеги! Хочу объяснить Вам, почему я буду голосовать за кандидатуру Шкарлета Сергея на должность министра образования. Он прошел путь от преподавателя до ректора университета. Он воспринимается образовательной средой, имеет в ней поддержку и авторитет. Но он при этом еще относительно молодой и энергичный человек, заряженный на реформы и улучшение уровня и качества образования. Для нас, я уверен, важно, что эту кандидатуру поддерживает президент и премьер. Прислушайтесь к моему опыту и поддержите кандидатуру Шкарлета. Ваш доктор экономических наук, заслуженный работник образования, почетный ректор Анатолий Драбовский.
На его сообщение ответили:
Я голосую за Шкарлета, потому что он единственная альтернатива соросятам, которые разрушили систему высшего образования.
А также:
… и продали соросятскую собаку элитной соросятской породы
Богдан Торохтий:
Интересно, если это ваша позиция, то почему вы переслали сообщение?
Драбковский:
Так получилось, но это в последний раз.
Кто-то ответил:
Думаю не в последний))) если обманул раз) мне кажется будет еще и не один раз
Торохтий:
Какой нехороший ректор. Давайте лишим его пикапа) проголосуйте за кандидата и он не сможет пользоваться пикапом, так как займет пост министра.
Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.
- 3 июня стало известно, что Министерство образования и науки может возглавить 47-летний ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет. #Буквы сообщали, что в 2010 году Сергей Шкарлет был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.
- 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский назвал основных кандидатов на должность министра образования и науки, которая остается вакантной с марта 2020 года. Кроме Шкарлета кандидатов было двое.