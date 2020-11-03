Covid-19 Украина

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Как «Слуги» подписи под обращением к судьям КСУ об их отставке собирали – фото

Нардепы от "Слуги народа" собирали подписи под совместным обращением к судьям КСУ с требованием к ним уйти в отставку добровольно. Голосов за законопроект об увольнении судей все еще не достаточно.

Вторник, 3 ноября 2020, 20:15

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, на сегодняшнем заседании Верховной Рады народные депутаты обратились с совместным заявлением к судьям Конституционного суда Украины, которые приняли скандальное решение о е-декларировании. Депутаты требуют от них уйти в отставку.

Перед тем, как выступить с обращением, нардепы собирали подписи под соответствующим заявлением.

В частности, нардеп от “Слуги народа” Андрей Мотовиловец информировал коллег в чате о том, что собрано почти 200 голосов. Кроме “слуг” подписались нардепы от “ЕС” и “Голоса”.

По словам нардепа Александр Качуры, есть надежда, что судьи уйдут в отставку добровольно, поскольку именно так поступили бы судьи в европейских странах, учитывая уровень недоверия общества.

Также нардеп заявил, что поддерживает законопроект президента Владимира Зеленского о необходимости увольнения судей КСУ.

“Президент Зеленский занял жесткую позицию по КС, на которую он, как глава государства, имеет полное право, когда КС ломает все важнейшие реформы за последнее десятилетие. Я поддерживаю позицию президента в конфликте с КС. Вопрос в том какой правовой механизм будет найден для решения этой проблемы”, – отметил он

Сейчас, по информации источников издания, достаточного количества голосов в поддержку президентского законопроекта нет, кроме этого 17 нардепов болеют, в частности Корявченков и Завитневич.

Ранее #Буквы рассказывали, что сейчас значительно больше депутатов готовы голосовать за проект председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чем за президентский. Его планировали вынести в зал в среду или четверг, даже в случае, если его провалит антикоррупционный комитет Анастасии Радиной.

Во вторник парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект спикера парламента Дмитрия Разумкова по КСУ. Председатель комитета Анастасия Радина не присутствовала на заседании, его провела ее заместитель Галина Янченко.

О каком законопроекте президента идет речь?

Как известно, законопроект Зеленского был внесен из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

2 ноября Зеленский записал аудиообращение во фракцию “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда. Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционного суда, и призвал нардепов проголосовать за освобождение судей.

  • Зеленский заявил, что не будет отзывать представленный им законопроект, которым предлагается уволить судей Конституционного суда.
  • Также президент сообщил, что допускает роспуск Верховной Рады в случае, если нардепы не поддержат законопроект об увольнении судей Конституционного суда.
Теги: Конституционный суд Украины

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