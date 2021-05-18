Як «слуги» злам телефонів у Раді обговорювали

Народні депутати з фракції "Слуги народу" під час засідання парламенту обговорювали питання зламу телефонів.

Відповідне листування в телефоні депутата від “Слуги народу” Олега Колєва потрапило в об’єктив кореспондента #Букв.

В одному з чатів депутатів мав місце такий діалог (подано мовою оригіналу зі збереженням орфографії авторів):

Нардеп Тарас Тарасенко: я знаю о мосте – вопрос насколько он узок, что бы через этот мост нельзя б… Alex Fed (нардеп Олександр Федієнко): Смотри, сломать можно все, это только вопрос времени и желания. Я могу за 400 баксов купить твою есимку или даже контрактную симку и увести все с твоего гаджета, потом симку выкинуть. Те у когг номер не укр, это вопрос доп тех средств но так же можно:)

Цю розмову перервали колеги, яких цікавили нагальніші питання, а саме — хто виконуватиме обов’язки трьох звільнених на сьогоднішньому засіданні міністрів.