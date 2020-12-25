Сегодня, 25 декабря, христиане отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционное празднование.

#Буквы рассказывают, как мир празднует Рождество в условиях коронавируса.

В канун Рождества в Италии из-за комендантского часа церковные колокола зазвонили раньше обычного. “Полуночная” месса началась в четверг вечером в некоторых церквях уже через пару часов после наступления темноты.

В соответствии с мерами по социальному дистанционированию, около 100 верующих, вместо нескольких тысяч, присутствовали на праздничной мессе Франциска, которая проходила в задней части базилики Святого Петра.

Все, кроме Папы и небольшого хора, были в масках во время мессы.

Сегодня Франциск также прочитает свое послание “Urbi et Orbi” (Граду и миру) из зала внутри Ватикана, а не с центрального балкона площади Святого Петра.

Pope Francis celebrated a low-key Christmas Eve Mass made somber by the coronavirus pandemic https://t.co/wN44R13hZI pic.twitter.com/n7l8wYV3Vy — Reuters (@Reuters) December 25, 2020

В Вифлееме в канун Рождества провели праздничный марш с оркестром.

В Австралии прихожанам пришлось бронировать места онлайн, чтобы посетить службы в церкви.

А вот на Филиппинах запретили массовые собрания и также запретили большим семьям собираться на традиционные рождественские ужины.

В Афинах канун Рождества был устрашающе тихим. В обычное время можно слышать голоса детей, поющих молитвы, но обычай, согласно которому дети ходят от дома к дому и получают небольшие подарки, в этом году запретили. Вместо этого дети могли почтить давнюю традицию, спев премьер-министру Кириакосу Мицотакису по видеосвязи.

Германия была вынуждена отменить свои знаменитые рождественские ярмарки.

Некоторые ограничения на границе Великобритании временно ослабили на время праздников, но тысячи жителей других европейских стран по-прежнему опасаются посещать страну из-за нового штамма коронавируса, который там недавно обнаружили.

В Южной Корее чиновники закрыли горнолыжные курорты и национальные парки, ограничили заполняемость отелей и ввели штрафы для ресторанов, принимающих большие группы людей.

Единственным исключением в это Рождество стал Ливан, отменивший большинство антивирусных мер перед праздниками в надежде стимулировать экономику. Однако десятки тысяч ливанских эмигрантов прибыли домой на праздники, что вызывает опасения по поводу неизбежного резкого роста заболеваемости.