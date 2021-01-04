Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с госсекретарем Джорджии Бредом Раффенспергером настаивал на том, что именно он выиграл президентскую гонку в штате, и пригрозил юридическими последствиями.

Об этом свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которую опубликовало издание The Washington Post.

Трамп настаивает на том, что в Джорджии бюллетени уничтожались и голоса неправильно посчитали.

Трамп: На основе всего этого мы выиграли эти выборы в Джорджии … И жители Джорджии злые люди в стране злые. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, ну, что вы перечислили.

Раффенспергер: Ну, господин президент, проблема заключается в том, что у вас ложные данные. Мы поговорили с конгрессменами, и они были удивлены.

Далее Трамп интересуется, не уничтожали ли бюллетени в округе Фултон, а также не уничтожили ли машины машины для голосования?

Раффенспергер возразил: “Доминион” (компания, продающая программное обеспечение и аппараты для голосования) не вывез ни оборудования из округа Фултон “.

Госсекретарь также опроверг любое вмешательство со стороны компании в работу системы подсчета.

Трамп: Вы должны хотеть, чтобы выборы были точными. И вы республиканец.

Брэд: Мы считаем, что у нас действительно точные данные.

Трамп: Нет, нет. Это даже близко не так. Вы ошиблись на сотни тысяч голосов.

Но Трамп пытается убедить и заверить госсекретаря, что бюллетени уничтожают, а это является уголовным преступлением.

Трамп: Вот смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем уже есть. Потому что мы выиграли этот штат.

Президент продолжает убеждать Брэда Раффенспергера в том, что именно Трамп победил в штате.

Трамп: Что мы будем делать, Брэд? Мы победили на выборах, и несправедливо отбирать их у нас таким образом … Я думаю, вы должны сказать, что собираетесь пересмотреть результаты выборов, и вы можете это сделать, но посмотрите результаты выборов с людьми, которые хотят найти ответы, а не с людьми, которые этого не хотят.

Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.

Как сообщает издание USA Today, в Вашингтоне уже готовятся к, возможно, самым массовым протестам сторонников Трампа 6 января (в частности, правоохранительные органы).

Предыдущие демонстрации часто сопровождали различные инциденты и стычки.

В соцсетях сообщение о митинге активно продвигают различные группы, поддерживающие Трампа (например, “#StopTheSteal”).

Как известно, 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.