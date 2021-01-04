Об этом свидетельствует аудиозапись телефонного разговора, которую опубликовало издание The Washington Post.
Трамп настаивает на том, что в Джорджии бюллетени уничтожались и голоса неправильно посчитали.
Трамп: На основе всего этого мы выиграли эти выборы в Джорджии … И жители Джорджии злые люди в стране злые. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, ну, что вы перечислили.
Раффенспергер: Ну, господин президент, проблема заключается в том, что у вас ложные данные. Мы поговорили с конгрессменами, и они были удивлены.
Далее Трамп интересуется, не уничтожали ли бюллетени в округе Фултон, а также не уничтожили ли машины машины для голосования?
Раффенспергер возразил: “Доминион” (компания, продающая программное обеспечение и аппараты для голосования) не вывез ни оборудования из округа Фултон “.
Госсекретарь также опроверг любое вмешательство со стороны компании в работу системы подсчета.
Трамп: Вы должны хотеть, чтобы выборы были точными. И вы республиканец.
Брэд: Мы считаем, что у нас действительно точные данные.
Трамп: Нет, нет. Это даже близко не так. Вы ошиблись на сотни тысяч голосов.
Но Трамп пытается убедить и заверить госсекретаря, что бюллетени уничтожают, а это является уголовным преступлением.
Трамп: Вот смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем уже есть. Потому что мы выиграли этот штат.
Президент продолжает убеждать Брэда Раффенспергера в том, что именно Трамп победил в штате.
Трамп: Что мы будем делать, Брэд? Мы победили на выборах, и несправедливо отбирать их у нас таким образом … Я думаю, вы должны сказать, что собираетесь пересмотреть результаты выборов, и вы можете это сделать, но посмотрите результаты выборов с людьми, которые хотят найти ответы, а не с людьми, которые этого не хотят.
Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
Как сообщает издание USA Today, в Вашингтоне уже готовятся к, возможно, самым массовым протестам сторонников Трампа 6 января (в частности, правоохранительные органы).
Предыдущие демонстрации часто сопровождали различные инциденты и стычки.
В соцсетях сообщение о митинге активно продвигают различные группы, поддерживающие Трампа (например, “#StopTheSteal”).
Как известно, 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.
За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.
- Суд в штате Техас не поддержал иск члена Палаты представителей США, республиканца Луи Гомерта и его однопартийцев, которые просили разрешить вице-президенту Майку Пенсу отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу Джо Байдена на президентских выборах.
- Вице-президент Майкл Пенс отказался пересматривать результаты президентских выборов, в которых победу одержал Джо Байден.
- Избранный президент Джо Байден после того, как Коллегия выборщиков подтвердила его победу на выборах, в своей речи заявил, что “верховенство закона, наша Конституция и воля народа восторжествовали” над попытками Дональда Трампа оспорить результаты.