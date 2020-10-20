На улице Владимирской в Киеве устроили чтение вслух запрещенной по иску Виктора Медведчука книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Вечером вторника, 20 октября, несколько десятков человек с одеялами, карематами, чаем и свечами собрались под зданием Печерского районного суда, чтобы почитать запрещенную книгу Кипиани.

“Как в советские времена, когда правдивая украинская литература запрещалась цензурой и люди вынуждены были читать ночью, тайком, при свете свечей. Только так можно было спрятаться от репрессивной машины, если повезет. Теперь совок возвращается”, — отмечают организаторы мероприятия.

Место было выбрано неслучайно — Печерский суд является наследником того, где 30 лет назад судили Василия Стуса.

Иск Медведчука против Кипиани

В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, так как некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.

Позже Виктор Медведчук подал в суд на журналиста и автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.

Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску народного депутата от “Оппозиционной платформы — За життя” Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat из-за книги “Дело Василия Стуса”.

После судебных разбирательств суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука. Кроме того, суд обязал удалить из книги определенные фрагменты, а именно:

на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”;

на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”;

на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”;

на странице 7 – “распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук”;

на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”;

на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.

Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги.

Запрет на распространение значительно повысил спрос на нее. Весь имеющийся тираж книги раскупили “за считанные минуты”.