Во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС между украинскими чиновниками и евродепутатом и членом Совета произошел конфликт из-за требований последнего признать факт "ущемления" венгров.

Об этом сообщает издание “Европейская правда”.

На прошлой неделе состоялось заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Это мероприятие можно сравнить по важности с саммитом Украина-ЕС. Решение Совета, принятые по обоюдному согласию, становятся обязательными для исполнения обеими сторонами.

В ходе заседания имела место конфликтная ситуация, однако не из-за вопроса языка или закона об образовании, которые обычно становятся предметом споров Украины и Венгрии.

Евродепутат Оливер Варгеи из Венгрии, который является членом Совета, настаивал на внесении в общее решение поправок, которые, по его мнению, являются критически важными. Эти поправки касались якобы ущемления прав нацменьшинств, и речь шла именно о венграх, хотя законодательство ЕС запрещает еврокомиссарам продвигать интересы правительства их страны происхождения.

При обсуждении поправок он, как информируют источники, вел себя агрессивно и некорректно.

Что именно требовал Варгеи?

На пресс-конференции по итогам встречи, которая задержалась на час из-за распрей, Варгеи сообщил о наличии конфликтного вопроса, но не назвал никаких деталей.

“В свете угроз и действий против представителей нацменьшинств мы рассчитываем, что власти этот вопрос решат”, — заявил он, не уточнив, о чем идет речь.

Источники “ЕП” информируют, что венгерский политик требовал, чтобы в совместное заявление добавили фразу о том, что Украина преследует представителей нацменьшинств через сайт “Миротворец”. При обсуждении комиссар доказывал, что Украина “унижает” и даже “уничтожает” представителей венгерского меньшинства.

Напомним, неправительственный проект “Миротворец” был создан в 2014 году. На одноименном сайте размещается информация о лицах, названных “врагами Украины”, действия которых имеют признаки “преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права”.

В самих правках Варгеи непосредственно о “Миротворце” речь не шла, однако предлагалось, чтобы Киев обязался “расследовать” или “преследовать” тех в Украине, кто совершает незаконные действия “в отношении депутатов Европарламента” и “раскрытия их персональных данных”.

Вероятно, что Варгеи был возмущен внесением в базу сайта евродепутата Андреа Бочкор. Требование Варгеи основывалась на ложном утверждении о том, что эта база якобы является своеобразным “списком смерти”. Именно такое мнение после появления депутата в базе тиражировали закарпатские СМИ, связанные с венгерским меньшинством в Украине, отмечает “ЕП”. Так же сайт зовет и сама Бочкор в своих официальных заявлениях. Она даже заявляет, что боится ехать в родной город.

Бочкор была избрана от партии Виктора Орбана, но гражданство у нее есть и украинское: она прописана в Берегово на Закарпатье. Собственно из-за двойного гражданства Бочкор и попала в базу. Также авторы сайта утверждают, что она превышала служебные полномочия и посягала на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Реакция украинского правительства и европейской дипломатии

По словам источников издания, после ультимативного требования венгерского комиссара по признанию Украины факта преследования меньшинств, премьер Денис Шмыгаль ответил отказом. Он заявил, что если это является требованием ЕС — готов выйти к прессе и признать, что Совет ассоциации завершился без результатов и встреча была провальной.

От провала ситуацию спасло то, что на сторону Украины в споре стал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который накануне посетил Россию с визитом, из-за чего его до сих пор критикуют европейские политики.

Он, по словам источников “ЕС”, заявил, что участники встречи не выйдут из комнаты, пока не найдут компромисс. В конце концов упоминания об “ущемлении” венгров из заявления вычеркнули, а члены Совета вышли к прессе.